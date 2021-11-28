Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2020 yılında 118 milyon 923 bin dolarlık Antep fıstığı ihracatı yapıldı.
Bu yılın 10 aylık döneminde ise 158 milyon 248 bin dolarlık Antep fıstığı satıldı.
Bu dönemde Kanada, Malta, Norveç, Portekiz, Fas, Japonya, Hindistan, Malezya, Maldivler, Küba ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 103 ülkeye 15 bin 126 ton Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirildi.
Türkiye'nin en çok Antep fıstığı ihracatı yaptığı ülkelerin başında İtalya yer aldı. Türkiye, İtalya'ya bu yılın ilk 10 ayında 38 milyon 819 bin dolarlık Antep fıstığı sattı. İtalya'yı 27 milyon 583 bin dolarla Almanya ve 9 milyon 396 bin dolarla İsrail izledi.
"İHRACAT RAKAMLARININ DAHA DA YUKARIYA ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"
Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, AA muhabirine, Türkiye'de en fazla fıstık ağacına sahip olan Şanlıurfa'nın yine fıstık üretiminde yıllardır birinciliği göğüslediğini belirtti.
Dünya çapında etkili olan kuraklık ve salgın nedeniyle tarıma dayalı üretimin sahip olduğu hayati önemin çok daha net bir biçimde ortaya çıktığını vurgulayan Kaya, tarımsal üretimin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam etmesi gerektiğini ifade etti.
Kaya, dış ticarette yaşanan artışın fıstık üretiminin en fazla olduğu Şanlıurfa açısından sevindirici olduğunu aktararak, şöyle konuştu:
"Fıstık ihracat rakamlarının 2021 yılının ilk 10 ayında geçen yılı geçmiş olması oldukça sevindirici. Yıl sonuna kadar bu ihracat rakamlarının daha da yukarıya çıkmasını bekliyoruz. İhracat rakamlarının yüksek olması, ülke ekonomimizin gelişimi ve ticari hacminin artışı açısından oldukça önemli. Bu ivmenin Şanlıurfa'ya yansımasıysa pek tabii çiftçi ve tüccarımız olumlu yönden etkilemekte. Üreticilerimizin tüm tarımsal faaliyetlerinin desteklenmesiyle üretimin arttırarak ihracat rakamlarının daha da iyi noktalara ulaşmasını istiyoruz."
Üretimde lider olan Şanlıurfa'da fıstığın ticari olarak değerlendirilmesi için çabalarının sürdüğünü anlatan Kaya, "Bölgeye lisanslı fıstık deposu kazandırılması için yürüttüğümüz çalışmalar da devam ediyor. Rekoltede her yıl rekor kıran ilimizde bir lisanslı fıstık deposu kurulması elzemdir. Fıstık lisanslı depo projesi, Urfa fıstığının ticari değerini arttırarak markalaşma yolunda atılan önemli bir adım. Bu çabalarımızda inşallah hububat lisanslı depo ve pamuk lisanslı depo projelerimizde olduğu gibi başarıya ulaştığımızda hem çiftçimiz hem tüccarımız hem de ülke ekonomimiz açısından Urfa fark oluşturan bir şehir olarak anılacaktır."
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