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        Haberler Spor Diğer Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) 20. yılını kutladı - Diğer Haberleri

        Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) 20. yılını kutladı

        Kuruluşunun 20. yılını kutlayan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), Başkan Dr. Av. Murat Aksu ev sahipliğinde Eyüpsultan'da bulunan Artİstanbul Feshane'de bir gala gecesi düzenledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.09.2023 - 19:54 Güncelleme: 21.09.2023 - 19:58
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        TMPK 20. yılını kutladı
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        Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, 20. kuruluş yılı münasebetiyle Artİstanbul Feshane’de gala gecesi düzenledi. TMPK Başkanı Dr. Av. Murat Aksu’nun ev sahipliğinde yapılan ve TMPK’nın Kurucu Başkanı merhum Yavuz Kocaömer’i anma etkinliklerinin olduğu geceye; Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Paralimpik Komitesi (EPC) Başkanı Raymon Blondel ve birçok ülkenin Ulusal Paralimpik Komite başkanları ve temsilcileri ile Türk spor camiasından birçok tanınmış isim katıldı.

        Murat Aksu: “Yavuz Kocaömer, paralimpik hareketin Türkiye'deki öncüsüydü”

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        TMPK Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, 20. yıl galasında yaptığı açılış konuşmasında, paralimpik hareketin Türkiye'deki gelişimine ve gelecek hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Aksu, konuşmasında Yavuz Kocaömer'e de özel bir yer ayırdı.

        Murat Aksu, "Yavuz Kocaömer, 2002 yılında Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'ni kurarak, bu alandaki önemli bir boşluğu doldurdu. Kocaömer'in liderliğinde, Türkiye Paralimpik Oyunları'na katılımını artırmaya ve paralimpik hareketi Türkiye'de daha da tanıtmaya başladı. Kocaömer'in vefatı, paralimpik hareket için büyük bir kayıp oldu. Ancak onun vizyonu ve azmi, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin bugün geldiği noktayı şekillendirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

        Vali Gül: “Engelliler her alanda örnek olmaya devam ediyor”

        İstanbul Valisi Davut Gül, engelli bireylerin göstermiş oldukları azim ve kararlılıklarıyla her alanda örnek olmaya devam ettiklerini söyledi. Engellilerin toplumda daha fazla görünür olmaya başladıklarının altını çizen Vali Gül, "Özellikle spor alanında diğer sporcularımızla rekabet edecek düzeye gelmeleri onların varlıklarını çok daha iyi hissettirmelerini sağlıyor. Bu konuda Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin çalışmalarını ve çabasını çok değerli buluyorum. Engelli sporcularımızın son yıllarda elde ettiği başarılar tüm toplumu gururlandırıyor. İstanbul'un olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği konusunda da engelli sporcularımızın yükselen başarı grafiği en büyük avantajlarımızdan biri olacaktır. Valilik olarak İstanbul'un bir spor başkenti olması için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz" dedi.

        IPC Başkanı Parsons: “Türkiye, paralimpikte çok büyük mesafe kat etti”

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        Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons da galada yaptığı konuşmada, TMPK'nin kuruluşundan bu yana paralimpik hareket içinde çok aktif bir rol oynayarak boyut ve statü anlamında büyüdüğünü söyledi. Yavuz Kocaömer'i rahmetle andığını belirten Parsons, Kocaömer'in Türkiye'de Paralimpik Hreketin gelişimine önemli katkılarda bulunduğunu dile getirerek, şu cümlelere yer verdi:

        "Yavuz Kocaömer, Türkiye'de Paralimpik Hareketin gelişiminde önemli bir rol oynadı. Kocaömer'in liderliğinde, Türkiye Paralimpik Oyunları'na katılımını artırmaya ve paralimpik hareketi Türkiye'de daha da tanıtmaya başladı. Kocaömer'in vefatı, paralimpik hareket için büyük bir kayıp oldu. Ancak onun vizyonu ve azmi, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin bugün geldiği noktayı şekillendirmeye devam ediyor. Türkiye, 2002 yılında TMPK'nin kurulmasıyla birlikte Paralimpik Oyunları'na katılımını artırmaya başladı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda, Atina 2004'e katılan sporcu sayısının neredeyse 11 katı olan 87 sporcuyu oyunlara götürmesi, TMPK'nın ne kadar ilerlediğinin bir göstergesidir."

        Yavuz Kocaömer için hazırlanan belgesel izleyenleri duygulandırdı

        Gala gecesinde konuşmaların ardından TMPK’nin Kurucu Başkanı merhum Yavuz Kocaömer için hazırlanan belgesel gösterime girdi. Belgeselde merhum Başkan Kocaömer'in, Türkiye'de paralimpik hareketi nasıl başlattığı ve gelişiminine şartlar içinde sağladığı anlatılırken, Artİstanbul Feshane'yi dolduran yaklaşık 400 kişilik davetli topluluğu duygu dolu anlar yaşadılar. Gösterim sonunda büyük beğeni toplayan belgesel uzun süre alkışlandı.

        Paralimpik şampiyonlarına plaket verildi

        Paralimpik Oyunları'nda ikişer kez altın madalya kazanan halterci Nazmiye Muratlı, masa tenisçi Abdullah Öztürk ve Goalball Kadın Milli Takımı’nın 20. yıl gala gecesi özel ödülleriyle ödüllendirildiği geceye ayrıca geçtiğimiz günlerde Avrupa şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı da katılarak, renkli anların yaşanmasına neden oldu.

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