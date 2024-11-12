Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu liderliğinde gerçekleştirilen ziyarette; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu'nun yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı temsilcileri de yer aldı. Heyet, Huawei Pekin Ar-Ge Merkezi’nde Kıdemli Başkan Yardımcısı Jeff Wang tarafından ağırlandı.

Ziyaret boyunca heyet, Huawei'in Ar-Ge çalışmalarını ve teknolojik yeniliklerini yakından inceledi. Huawei'in dijital dönüşüm, yapay zeka, bulut teknolojileri ve yeşil dönüşüm alanındaki projeleri, heyet üyelerine kapsamlı bir şekilde aktarıldı.

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REKLAM Huawei Pekin Ar-Ge Merkezi'nde gerçekleşen ziyaret sırasında, Türk heyeti ve Huawei yetkilileri üst düzey bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Türkiye'nin dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm yolculuğunda olası işbirlikleri değerlendirildi. Heyet üyeleri ayrıca, otonom araçlarla sürücüsüz sürüş deneyimi de yaşadı.