TRAI’nin her çeyrekte güncellenen Yapay Zeka Girişimleri Haritası’nda görüntü işleme, öngörü ve veri analitiği, arama asistanı ve arama motoru, doğal dil işleme, chatbot & diyalogsal yapay zeka, makine öğrenmesi, optimizasyon, otonom araçlar, robotik süreç otomasyonu (RPA) ve akıllı platformlar ile nesnelerin interneti alanlarında çalışmalar yapan 275 girişim yer aldı.

TRAI Girişimler Haritası’nın Ekim 2021’den Ekim 2022’ye kadar yayınlanan güncellemelerinde kategorilere göre dağılımı şöyle gerçekleşti:

SON BİR YILDA YÜZDE 30’DAN FAZLA ARTTI

Son bir yılda TRAI Girişim Haritası’na 67 yeni girişim eklenerek haritada yer alan girişimlerin sayısı yüzde 30’dan fazla arttı. 2017 yılından beri düzenli olarak yayınlanan girişim haritası ile yapay zeka ekosisteminin gelişimi ve bu gelişimin trendleri de gözlemlenebiliyor.

Sektörel olarak çeşitlenen, teknolojik yetkinlikleri ile global şirketlere teknoloji tedarikçisi konumuna gelen yapay zeka girişimlerinin sayısının 2017 yılından bu yana olan değişimi ise şöyle gerçekleşti: