29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bilgi teknolojileri şirketi Netaş, GPU tabanlı yapay zeka teknolojileri üreticisi Nvidia ile iş ortaklığına imza attı. Türkiye’nin de içinde bulunduğu MENA Bölgesi’nde bir yıl içinde yapay zeka üzerine 207 milyon dolar yatırım yapılacağının öngörüldüğünü belirten Netaş Kurumsal Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Selda Parın, “Bu iş birliği ile Ndivia’nın yapay zekadaki gücünü ekonomimizin dijital dönüşümü için kullandırmayı hedefliyoruz” dedi.
Netaş, dünyanın önde gelen GPU tabanlı yapay zeka teknolojileri üreticisi Nvidia’nın çözüm ortağı oldu. Nvidia işbirliğiyle Netaş, şirketlere yapay zeka (AI),yüksek başarımlı hesaplama (HPC) ve GPU destekli masaüstü sanallaştırma (GRID) çözümleri sunacak.
Nvidia’nın geliştirdiği GPU teknolojisi, dünyanın en hızlı süper bilgisayarı ile Avrupa ve Japonya'daki gelişmiş sistemlere de güç sağlıyor. İş birliği sayesinde Netaş, GPU mimarisiyle çalışan Nvidia’nın yapay zeka ve analitik taleplerini karşılamak için geliştirdiği DGX, yüksek performanslı hesaplama çözümü Tesla’nın yanı sıra masa üstü sanallaştırma çözümleri Grid Virtual PC ve Virtual Apps çözümlerini Türkiye’de sunacak.
Hızlı, ultra-yüksek bant genişliğine sahip, düşük gecikmeli yeni nesil GPU mimarisi sayesinde, çevresini algılayan ve anlayabilen droneların, robotların ve otonom araçların yetenekleri artırılabiliyor.
FİNANS, ENERJİ, ULAŞIM VE PERAKENDE HEDEFTE
“Artık dünyadaki rekabetin şeklini yeni nesil teknolojiler belirliyor” diyen Netaş Kurumsal Pazarlardan Sorumlu Genel Müdürü Selda Parın; “Şirketler, global pazarda rekabet edebilmek için yeni nesil teknolojilere olan yatırımlarını her yıl daha da artıyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu MENA Bölgesi’nde bir yıl içinde yapay zeka üzerine 207 milyon dolar yatırım yapılacağı öngörülüyor” dedi.
Yapay zeka teknolojilerindeki yetkinliklerini güçlendirmek için 120’den fazla yerli ve global iş ortağıyla çalıştıklarını belirten Parın, “Bu işbirliklerine bir yenisini daha ekledik. Hedeflediğimiz sektörlerin başında; finans, telekomünikasyon, üretim, enerji, ulaşım ve perakende geliyor” diye konuştu.
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