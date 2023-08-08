Türkiye’de yapılan bir çalışma gösterdi: Kalp-damar hastalıkları riskini azaltmak için haftanın her günü 7 bin 250 adım gerek

Türkiye’de yapılan bir çalışma gösterdi: Kalp-damar hastalıkları riskini azaltmak için haftanın her günü 7 bin 250 adım gerek

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Türkiye kalp - damar hastalıkları açısından yüksek riskli ülkelerden biri. Bu hastalıkları oluşturan yaşam tarzıyla ilişkili risk faktörleri arasında; sigara - alkol kullanımı, kontrolsüz hipertansiyon veya şeker hastalığı, hareketsizlik ve obezite bulunuyor. Avrupa ülkeleri arasında Türkiye obezite konusunda zirvede yer alıyor. Tüm bu risk faktörlerinin varlığı kalp - damar hastalıklarıyla erken yaşlarda karşılaşılmasıyla sonuçlanıyor. Bu noktada uzmanlar, kalp-damar hastalıkları riskini önlemek için bir öneride bulunarak, “En basit hareket şekli olan yürüyüşün düzenli yapılması halinde pek çok hastalığın riskini azaltmak hatta engellemek mümkündür. Bu yolla kas ve kemik sağlığı korunabilir, kalp - damar hastalıkları azaltılabilir, obezite sonucunda ortaya çıkabilen kanser vb. hastalıklar engellenip zihin sağlığı korunabilir” diyor.

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10 YILLIK KALP KRİZİ RİSKİ HESAPLAMASI

Yürüyüşün kalp ve damar hastalıkları riskini azaltabileceği konusunda; 2018-2020 yılları arasında hasta alımı ve takibinin yapıldığı çalışma, çarpıcı sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Çalışmada 242 hasta adım sayar kullandırılarak 1 yıl boyunca takip ediliyor. Çalışmada yer alan hastaların herhangi bir kalp - damar hastalığı olmadığı, buna karşın 10 yıllık kalp krizi riski hesaplamasında yüksek riskli çıkan kişilerden oluştuğu belirtiliyor. Araştırma kalp - damar hastalıkları konusunda yüksek riskli hasta grubuna ulaşma açısından önemli bulunuyor.

ÇALIŞMAYA KİMLER KATILDI?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan araştırmanın başındaki isim Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mert İlker Hayıroğlu, “Bu araştırmayı kendi bölümümüz dışında üniversitemiz bünyesinde yer alan Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye ve Kardiyoloji bölümlerinden de destek alarak gerçekleştirdik. Çalışmaya 80 yaşın altında akıllı telefon kullanıp tüm kriterleri sağlayan erişkin hastalar alındı. Yaş ortalaması 58 olan çalışmanın ana amacı, koruyucu hekimlik ve sağlıklı yaşam tarzı yaklaşımı ile kalp-damar hastalıkları riskini azaltabileceğimizi göstermekti” diyor ve devam ediyor;

RİSKİ AZALTAN ADIM SAYISI

“Hastalarımız çalışmaya katıldıkları süre boyunca günlük adım sayısını, gün sonunda oluşturduğumuz kişiye özel aplikasyon üzerinden girdiler. Biz de 1 yıl arayla onların kalp krizi skorlarını ve günlük ortalama adım miktarlarını hesapladık. Bu sürede gerçekleştirdiğimiz takip sonucunda kalp krizi risk skorunu düşüren kişilere baktığımızda, 192 hastamızda risk skorunun azaldığını ve azalanlarda sağlıklı yaşam önerileri arasında bulunan günlük atılan adım ortalamasının 7 bin 250 olmasının yeterliliğini gösterdik.”

Doç. Dr. Mert İlker Hayıroğlu, bu konuda önemli noktalardan birinin de atılan adımların belirli günlere yığılmayıp sürekli ve istikrarlı şekilde gerçekleştirilmesi olduğuna dikkat çekiyor. Bir yıllık takipte sağlıklı yaşam önerilerine uymayan ve günlük adım ortalaması düşük kalan 50 hastada ise kalp krizi risk skorunun yükseldiği belirtiliyor.

10 BİN ADIM ATAMAYANLAR ÜZÜLMESİN

Çalışma, yüksek riskli grupta olan kişilerin sigara ve alkolü bırakarak, hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi hastalıklarının tedavisini düzenleyerek, uygun diyet önerilerini uygulayarak ve hareket artışı sağlayarak yüksek riskten korunma sağlayabileceklerini net şekilde göstermiş oldu. Araştırmanın sonucu, yürüyüş konusunda günde 10 bin ve daha fazla adım yerine günlük düzenli 7 bin 250 adım atmanın, sağlıklı yaşam tarzına ek olarak risk azaltmada da yeterli olacağına işaret etti.

ÖLÜMLERİ YÜZDE 23 AZALTMAK MÜMKÜN

Doç. Dr. Mert Hayıroğlu, “Güncel verilere baktığımızda, günlük adım sayısındaki her 1000 adımlık artışın ölümleri yüzde 23 azalttığı, uzun vadeli takipte ise her 500 adım artışın kalp - damar hastalığı riskini yüzde 6 azalttığı gösterilmiştir. Yaptığımız çalışma kalp krizleri açısından riski azaltmanın zor olmadığını, ancak bunun sadece düzenli alışkanlıklarla sağlanabileceğini göstermesi açısından önemlidir” diyor ve çalışmanın Türkiye’de yapılmış “Adım sayısı ile kalp sağlığı ilişkisi” konulu ilk ve tek bilimsel çalışma olduğunu belirtiyor.