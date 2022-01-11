AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen yıl elektrik talebinde ve sanayi üretiminde artış gibi nedenlerle elektrik tüketimi ve üretiminde yükseliş yaşandı.

Kovid-19'un sanayi üretimi ve sosyal yaşama olan etkilerinin azalmasıyla yaşanan ekonomik canlanmanın enerji talebinde yükselişe neden olduğu ve bunun da elektrik tüketimini artırdığı değerlendiriliyor.

Türkiye'de 2020'de 290,8 milyar kilovatsaat elektrik tüketilirken, bu rakam 2021'de yüzde 12 artarak yaklaşık 327 milyar kilovatsaate çıktı.

Geçen yıl en çok elektriğin tüketildiği dönem 32,1 milyar kilovatsaatle ağustos ayı oldu. En düşük tüketim ise 24,1 milyar kilovatsaatle şubatta gerçekleşti.

Türkiye'nin elektrik üretimi ise geçen yıl önceki yıla göre yüzde 12 artışla yaklaşık 329 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti. Üretim, 2020'de 291,5 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

ELEKTRİK İTHALATI VE İHRACATINDA ARTIŞ

Türkiye geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 68 artışla 4,1 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etti. Bu rakam 2020'de 2,4 milyar kilovatsaat düzeyindeydi.

Elektrik ithalatı da geçen yıl önceki yıla kıyasla yüzde 23 artarak 1,8 milyar kilovatsaatten 2,3 milyar kilovatsaate yükseldi.

Öte yandan, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 2021 sonu itibarıyla 99 bin 819 megavata ulaştı.