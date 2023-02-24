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Haberler Turizm

Türkiye yılın ilk ayında 2 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi ağırladı

Türkiye'ye ocak ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,51 artışla 2 milyon 5 bin 967 oldu

Giriş: 24.02.2023 - 12:48 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye yılın ilk ayında 2 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi ağırladı
AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ocak ayına ilişkin yabancı ziyaretçi verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye yılın ilk ayında 2 milyon 5 bin 967 yabancı ziyaretçi ağırladı. Yabancı ziyaretçi sayısı, geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 56,51 arttı.

EN ÇOK ZİYARETÇİ RUSYA'DAN

Rusya Federasyonu, yüzde 108,48 artış ve 279 bin 818 kişiyle ocak ayında en çok yabancı ziyaretçinin geldiği ülke oldu.

Yabancı ziyaretçi sayısında Bulgaristan yıllık bazda yüzde 51,98 artış ve 167 bin 138 kişiyle ikinci, Almanya yüzde 36,45 artış ve 139 bin 955 konukla üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan ve İran da Türkiye'ye en çok ziyaretçinin geldiği diğer ülkeler oldu.

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