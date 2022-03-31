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Türkiye Sigorta, süper uygulaması Türkiye Sigorta Müşteri Platformu’nu tüm kullanıcıların deneyimine sunduğunu duyurdu. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Türkiye’nin sigortası olmak ve sigortacılığın yeniden tanımlanmasında öncü bir pozisyona talip olmak için yola çıktıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Türkiye Sigorta olarak gücünü iyilik için kullanma ve sigorta deneyimini ‘sonra’dan ‘önce’ye taşıma vizyonumuzla; tüm sigortalılara ve iş ortaklarımıza kesintisiz hizmet vermeye devam ediyoruz. Sigortacılığı yeniden tanımlarken, zihinlerdeki sigorta algısını dönüştürerek büyütmek, teknolojiyi daha iyi kullanmak ve müşteri deneyiminde dijital olgunluğumuzu daha da yükseltmek için ürünlere değil kişiselleştirilmiş çözümlere ve sigortayı somutlaştırmaya odaklandık. Bu kapsamda devreye aldığımız yapıyı bir platform olarak tanımladık, çünkü platform demek, tek bir şirketin asla başaramayacağı şeyi güçlerini birleştirenlerle birlikte başarmak demek. Bu kapsamda yapmayı en iyi bildiğimiz şeyi yaptık ve müşterilerimizi, ürünlerimizi, sigortanın ötesini tek bir platformda birleştirerek, Türkiye’nin ilk sigortacılık süper uygulamasını hayata geçirdik.”

'PAYDAŞLARININ İYİLİĞİ İÇİN'

Türkiye Sigorta’nın yeni Süper Uygulamasına ilişkin Türkiye Sigorta Strateji, Dijital Dönüşüm ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen ise şöyle konuştu: “Bu platformu oluşturan, kullanıcılarımız, iş ortaklarımız ve satış kanallarımızdan oluşan değer zincirinin tüm bileşenlerine önem veriyoruz. Gücünü iyilik için kullanan şirket olmanın verdiği bazı sorumluluklarımız var. İş ortaklarımızla olan iş modelimizin gücüyle müşterilerimizin karşısına iddialı fiyatlarla çıkacağız. Müşterilerimiz Finans, Araç ve Sağlık dikeyindeki hizmetlere tek bir platformdan erişebilecek, bu sayede yeni markalarla da tanışma imkanına sahip olabilecekler. Tüm satış kanallarımızın müşterilerine daha yüksek sadakat ve memnuniyet sağlarken sigortacılık sektörünün temel problemi olan fiyat rekabeti konusunda pozitif anlamda farklılaşarak finansal avantajlar sunuyoruz. Platformumuzun platform olmasına katkı sağlayan iş ortaklarımızın daha da güçlenebilmesi için bizimle çalışan iş ortaklarımızın sunduğu hizmetlerden herhangi bir gelir elde etmeyeceğiz.”

GELİŞTİRİLMEYE DEVAM EDECEK

Türkmen sözlerine şöyle devam etti: “İş ortaklarımızın kullanıcılarımıza anlamlı değerler sunabilmeleri için dijital bariyerleri kaldırarak 12 milyon aktif müşterimiz başta olmak üzere platformun tüm kullanıcılarının erişimine destek olacağız. Platform kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını, veri analitiği ve makine öğrenimi modellerinden aldığımız güçle tespit edip, proaktif bir şekilde çözümler sunacağımız bir alt yapıyla çalışacağız. Türkiye Sigorta Mobil Uygulaması bizim için başlangıcı, sonu ve kapsamı belli olan bir proje değil. Biz bunu kullanıcılarımızın yaşam döngüsüne hizmet eden ve hayatın merkezinde olan bir ürün olarak tasarladık. Bundan sonraki tüm adımlarımızı doğru atabilmek adına; dijital yetkinliği yüksek, müşteri memnuniyeti ve hizmetini sürekli geliştirmeye çalışan, veriye dayalı karar verme tekniklerini kullanarak doğru tahminleme modelleri yapan, kesintisiz iletişim için müşteri deneyimi ekibini ve çağrı merkezini içerde konumlandırdığımız bir yapıyla bu platformu inşaa ettik.”