Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.853,16 %-0,05
        DOLAR 41,6937 %0,09
        EURO 48,7001 %-0,54
        GRAM ALTIN 5.279,66 %1,34
        FAİZ 39,97 %0,10
        GÜMÜŞ GRAM 65,04 %1,09
        BITCOIN 123.963,00 %0,98
        GBP/TRY 55,9945 %-0,45
        EUR/USD 1,1674 %-0,58
        BRENT 65,40 %1,38
        ÇEYREK ALTIN 8.632,24 %1,34
        Haberler Ekonomi Sigorta Türkiye Sigorta üçüncü çeyrekteki prim üretimini yüzde 45 artırdı - Sigorta Haberleri

        Türkiye Sigorta üçüncü çeyrekteki prim üretimini yüzde 45 artırdı

        Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak: "2025 yılı üçüncü çeyreğinde Gönüllü BES ve OKS fon büyüklüğünde devlet katkısı dahil olmak üzere yüzde 55 oranında bir büyüme ile 407 milyar liraya ulaşarak liderliğimizi daha da güçlendirdik" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 14:32 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Sigorta'dan rekor üretim
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta, yılın üçüncü çeyreğindeki prim üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artırırken, Türkiye Hayat Emeklilik ise hayat branşında yüzde 125 büyüme gösterdi.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta'nın 1 Ocak-30 Eylül arasında toplam prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak, 105 milyar liraya ulaştı. Türkiye Hayat Emeklilik ise hayat branşında yüzde 125 büyümeyle 20,5 milyar liralık prim üretimi elde ederken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) yüzde 55 artışla 407 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaştı.

        Türkiye Sigorta yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre sağlık branşında yüzde 122 büyümeyle 13,4 milyar lira prime ulaştı. Yangın ve doğal afetler branşında yüzde 32’lik artış ile toplamda 26,1 milyar lira prim üretimine erişen şirket, genel zararlar branşında yüzde 52 artışla 28,8 milyar lira prime ulaştı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, müşteri odaklı yaklaşımları, yenilikçi bakış açıları, etkin risk yönetimleri ve herkes için ulaşılabilir olma stratejilerinin yansıması olarak ilk 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre toplam prim üretimlerini yüzde 45 yükselterek, 105 milyar lira prim üretimine imza attıklarını belirtti.

        105 MİLYAR LİRALIK ÜRETİM

        İlk 9 ayda ürettikleri 105 milyar lira prim üretimiyle 2024 yıl sonu rekorunu şimdiden geçerek, sektör liderliklerini pekiştirdiklerini vurgulayan Çakmak, şöyle devam etti:

        'Finansal başarılarımızın yanı sıra özellikle kasko, sağlık gibi bireysel sigortaların erişilebilir ve ulaşılabilir olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu stratejimiz doğrultusunda peşin fiyatına kasko ve sağlıkta 12, trafikte ise 10 taksit kampanyamızla sigortayı herkes için ulaşılabilir hale getirdik. Hep söylediğimiz gibi Türkiye Sigorta olarak uygun fiyatlı ve ihtiyaca yönelik çeşitli ürünlerimizle sigortalarımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz.'

        BES'e olan ilginin artmaya devam ettiğini aktaran Çakmak, Türkiye Hayat Emeklilik tarafında da ciddi büyüme gösterdiklerini belirtti.

        BES ve Hayat'ta etkin saha yönetimi ile performanslarını artırdıklarına değinen Çakmak, şunları kaydetti:

        'Tüm dağıtım kanallarımızı aktif şekilde kullanarak, banka kanalı dışında da satışlarımızı her geçen gün artırıyoruz. 2025 yılı üçüncü çeyreğinde Gönüllü BES ve OKS fon büyüklüğünde devlet katkısı dahil olmak üzere yüzde 55 oranında bir büyüme ile 407 milyar liraya ulaşarak liderliğimizi daha da güçlendirdik.'

        Çakmak, sektörde ortalama BES getirilerinin yüzde 40,2 seviyesindeyken, kendilerinin yüzde 46,9 getiriyle sektörde ilk sıralarda yer aldıklarını hatırlatarak, 'Türkiye Hayat Emeklilik'in yılının üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre hayat prim üretimi yüzde 125 büyümeyle 20,5 milyar liraya ve poliçe sayısı ise 6 milyon adete ulaştı.' değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sigorta
        #Türkiye Sigorta
        #BES
        #Bireysel Emeklilik Sistemi
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Habertürk Anasayfa