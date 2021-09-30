Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Genel Sekreteri İlkay Arıkan, emekli olmak üzere görevinden ayrılıyor. TSPB’nin 20 yıl önce kuruluş kadrosunda görev alan ve son 17 yıldır kurumun genel sekreterliği görevini yürüten Arıkan’ın emekliye ayrılacak olmasından dolayı, 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle görevini bırakacağı açıklandı. TSPB’den yapılan açıklamada, “TSPB Yönetim Kurulu olarak Birliğimize yaptığı değerli katkılarından dolayı İlkay Arıkan’a teşekkür ediyoruz” denildi.
17 YIL BAŞARI İLE YÜRÜTTÜ
İlkay Arıkan’ın 20 yıldır TSPB’ye, dolayısıyla sermaye piyasalarına çok değerli katkılar sağladığına dikkat çeken TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, “Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği; kuruluşundan itibaren sermaye piyasalarımızın derinleşmesinde ve büyümesinde her zaman yol gösterici olarak sektöre çok önemli bir katma değer sağladı. Birliğimizin 17 yıldır genel sekreterlik görevini yürüten İlkay Arıkan, bilgisi, deneyimi ve özverili çalışmalarıyla Birliğimizin bu günlere gelmesinde üstlendiği rolü çok büyük bir başarıyla yürüttü. Arıkan’a, Birliğimize ve sektörümüze yaptığı değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyor, yaşamının yeni döneminde başarılar diliyorum” dedi. İlkay Arıkan, yaptığı açıklamada “Görev yaptığım süre boyunca desteğini esirgemeyen TSPB yönetim kurulu başta olmak üzere, tüm sektör temsilcilerine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi, kaynakların verimli alanlara sermaye piyasalarımız üzerinden aktarılması için bugüne kadar yürüttüğümüz çabaların artarak devam edeceğine olan sonsuz inancımı bir kere daha vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.
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