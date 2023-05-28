Türkiye seçimini yaptı: Yurt dışı oylarında kim önde? 28 Mayıs 2023 Yurtdışı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları!

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandık başına gitti. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimlerde yurt dışında kullanılan oylarda ilk sonuçlar gelmeye başladı.

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Yurt Dışı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 28 Mayıs'ta yapılan seçimler kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmene oy kullanma hakkı verildi. YSK'nın açıkladığı verilere göre 2 milyona yakın seçmen oy kullandı.

Saat 19.10 itibariyle yurt dışında kullanılan oyların yüzde 10'u açıldı, 3.455 sandıktan 347'sinin verileri paylaşıldı

Bu sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 53,78, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 46,22 oy oranına ulaştı.

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Haberi Hazırlayan : Merve Elmacı