TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türkiye'nin 2019'un ikinci yarısından itibaren sağlıklı büyüme rotasına geri dönmeye başlayacağını öngördü. Leblebici "2018'in negatif etkileri 2019'un ilk çeyreğinden itibaren yavaş yavaş ortadan kalkacak ve ikinci yarıdan itibaren ülkemiz sağlıklı büyüme rotasına tekrar geri dönmeye başlayacaktır. Bankalar olarak reel sektörle el ele vererek ama aktif kalitemizi de sağlam tutarak büyümeyi sürdürmeliyiz" dedi.

'DENGELENME SÜRECİNE GEÇTİK'



Bölgede ve dünyada yaşanan hareketliliğin Türkiye'ye sert yansıması olduğunu belirten Leblebici "Bütün bu olumsuzluklara rağmen ekonomiyle ilgili alınan hızlı kararlar ve sektörle düzenleyici kurumlar arasındaki yüksek iş birliği hızlı bir şekilde dengelenme sürecine geçmememizi sağladı. Uzun bir dönem haksız bir şekilde algı ile gerçek arasında oluşan bir açığa maruz kaldık. Neredeyse yabancı yatırımcı bir blok olarak ülkemize negatif baktı fakat alınan bu kararlar sayesinde bu negatif blok içinde kırılmalar oldu ve ekonomideki gerçeği gören, pozitif olarak ülkemize yatırım yapmayı düşünenleri hareketlendirmeyi başardık" diye konuştu.



Leblebici, TEB'in ortağı Fransız BNP Paribas'ın Türkiye ekonomisine ilişkin olarak ağustos ayı sonrasında atılan adımları cesur, ciddi ve son derece önemli kararlar olarak gördüğünü vurguladı.



