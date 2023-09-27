Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.242,26 %-0,75
        DOLAR 27,2988 %0,20
        EURO 28,8811 %0,27
        ALTIN 1.664,21 %0,05
        FAİZ 23,61 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,01 %-0,01
        BITCOIN 26.250,00 %0,39
        GBP/TRY 33,1793 %0,04
        EUR/USD 1,0564 %-0,08
        BRENT 94,97 %1,07
        ÇEYREK ALTIN 2.720,98 %0,05
        Haberler Ekonomi Enerji Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek - Enerji Haberleri

        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek

        Türkiye'den Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğalgaz ihracatı için iki ülke arasında anlaşmaya varıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 08:47 Güncelleme: 27.09.2023 - 08:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda belirlenen amaçlara emin adımlarla ilerlemeye devam edildiği belirtildi.

        Gelecek 3 yılda BOTAŞ'ın Türkiye'nin ihracatçı ilk 10 kuruluşu arasına girmeyi hedeflediği kaydedilen açıklamada, "BOTAŞ, bölgenin büyük enerji şirketlerinden OMV Petrom ile önemli bir anlaşmaya imza atmıştır. Günlük 4 milyon metreküpe kadar doğalgaz arzına imkan sağlayan 31 Mart 2025 tarihinde sona erecek anlaşma kapsamında Türkiye'den Romanya'ya boru hatları ile doğalgaz ihracatına 1 Ekim'de başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

        'BİRÇOK ÜLKE VE ŞİRKETLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR'

        Açıklamada, tarafların doğalgaz ticaretinin yanında iletim, depolama, üretim ve yeşil enerji teknolojileri alanlarında da işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldığına işaret edilerek, "Bugüne kadar boru hattı vasıtasıyla bölge ülkelerinden Yunanistan, Bulgaristan ve Macaristan'a doğal gaz ihracatına dair önemli anlaşmalar gerçekleştiren BOTAŞ, gaz arzı sağladığı ülkelere Romanya'yı da ekleyerek komşu piyasalarda ve Avrupa'da enerji arz güvenliği ve çeşitliliğine katkısını pekiştirmektedir. Bu kapsamda BOTAŞ, yeni ihracat anlaşmaları için birçok ülke ve şirket ile görüşmelerine devam etmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

        Türkiye, Macaristan ile ağustosta, Bulgaristan ile de ocakta doğalgaz ihracatı anlaşması imzalamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        Trump'ın gayrimenkul imparatorluğu: Dolandırdı
        Trump'ın gayrimenkul imparatorluğu: Dolandırdı
        Feci kaza kamerada! Bir çocuk annesiydi! Öldüren geçiş!
        Feci kaza kamerada! Bir çocuk annesiydi! Öldüren geçiş!
        Futbolcular yeşile boyandı!
        Futbolcular yeşile boyandı!
        Eski eşinin ailesini darbetti, 5. kattan düşüp öldü
        Eski eşinin ailesini darbetti, 5. kattan düşüp öldü
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Bu bölgeler için sağanak yağmuru yarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmuru yarısı
        Kerem pas verdi, Icardi kaçırdı!
        Kerem pas verdi, Icardi kaçırdı!
        Musul'da düğün salonunda yangın faciası: En az 100 ölü!
        Musul'da düğün salonunda yangın faciası: En az 100 ölü!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cimbom Icardi'yle kazandı
        Cimbom Icardi'yle kazandı
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Borsada iyimserlik sürecek mi?
        Borsada iyimserlik sürecek mi?
        Habertürk Anasayfa