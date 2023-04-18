Türkiye nüfusunun yüzde 26,5'i çocuk

98,4 İLKOKUL TAMAMLANMA ORANI YÜZDE 98,4
Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre, okul öncesi eğitim seviyesinde 5 yaş net okullaşma oranının, 2020/21 öğretim yılında yüzde 56,9 iken 2021/22 öğretim yılında yüzde 81,6 olduğu görüldü.
5 yaş net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oran erkek çocuklar için yüzde 81,9, kız çocuklar için yüzde 81,4 olarak kaydedildi. İlkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2021/22 öğretim yılında yüzde 93,2, ortaokul seviyesinde yüzde 89,8 ve ortaöğretim seviyesinde yüzde 89,7 oldu.