25 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akaryakıt dağıtım şirketlerinin çatı örgütü Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) 2018 yılı atık motor yağlarına ilişkin raporu, Türk ekonomisi hakkında önemli ipuçları veren önemli verileri barındırıyor. Rapora göre Türkiye’de 2017 yılında 477 bin 635 ton madeni yağ tüketildi. Tüketim, 2018 yılında yüzde 14.04 azalarak 410 bin 579 tona indi. Geçen yılki tüketimin yüzde 50.38’ini taşıt, 40.59’unu endüstriyel yağlar oluşturdu.
ENDÜSTRİYEL YAĞ TÜKETİMİ AZALDI
Peki, endüstriyel yağ kullanımı ne durumda? Endüstriyel yağ kullanımı, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12.37 azaldı ve 166 bin 648 ton olarak kayıtlara geçti.
TİCARİ ARAÇLAR DA FRENE BASTI
2018 yılında 206 bin 830 ton taşıt yağı tüketildi. Bunun büyük bölümü, motor yağı olarak ticari araçlarda kullanıldı. Geçen yıl motor yağı tüketimi, bir önceki yıla göre yüzde 13.70 azaldı. 2017 yılında 123 bin ton olan ticari araç motor yağı tüketimi, 2018 yılında 104 bin tona kadar geriledi.
Uzmanlar, bu konuda ne düşünüyor, madeni yağ tüketimi neden geriliyor? Uzmanlar, bu düşüşte, ekonomide özellikle sanayi kesiminde çarkların yavaşlamasının ve taşımacılık sektörüne talebin gerilemesinin etkili olduğu görüşünü dile getiriyor. Uzmanlar, 2019 yılında da benzer bir trendin devam ettiğini söyledi.
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