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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı karşılaştırmalı Satınalma Gücü Paritesi(SGP) verilerini açıkladı. 37 ülke ile Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi ortalamalarının karşılaştırıldığı SGP verilerine göre Türkiye satın alma gücü en düşük 8. ülke oldu.
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP'ye göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 2018 yılı sonuçlarına göre 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için 64 oldu ve AB ortalamasının yüzde 36 altında kaldı. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de söz konusu endeks değeri 65'ti, yani AB ortalamasının yüzde 35 altındaydı.
LÜKSEMBURG ORTALAMANIN YÜZDE 161 ÜZERİNDE
37 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 261 ile Lüksemburg, en düşük ülkeler ise 31 ile Arnavutluk ve Bosna-Hersek oldu. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 161 üzerinde, Arnavutluk ve Bosna-Hersek ise yüzde 69 altında değere sahip oldu.
FİİLİ BİREYSEL TÜKETİM DÜZEYİ 67
TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kâr amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sağlık vb.) hizmetleri de kapsıyor.
SGP'ye göre kişi başına fiili bireysel tüketim değerleri, 2018:
Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 28 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 67 oldu ve AB ortalamasının yüzde 33 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 134 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 39 ile Arnavutluk oldu.
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