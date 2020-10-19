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Türkiye'deki dizi ve film müziklerine imzasını atan Erkin Arslan'ın bu özelliği ile sinema tarihine damga vuran birçok yapımın müziklerinde karşımıza çıkan Moby ile olan benzerliği dikkat çekiyor. Özellikle enstrümantal müzik tarzıyla benzerliğini daha da çoğaltan Arslan, bu alanda geniş kitlelere ulaşıyor.



Piyanist, besteci ve söz yazarı kimliğiyle ön plana çıkan sanatçının Göbeklitepe için yazdığı 'Mesopotamia' adlı şarkısı İstanbullu Gelin dizisinin finalinde büyük yankı uyandırdı. 'Rompo Happa' adlı şarkısıyla da Karakomik Filmler 2 Deli'ye damgasını vuran Arslan, bu filmin müziklerinde büyük başarı yakaladı.



Müzik çalışmalarını aralıksız sürdüren Erkin Arslan, yakın zamanda yayınlamayı planladığı sürpriz bir projeyle müzikseverlerin karşısında olacak.