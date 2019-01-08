08 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Havacılık ve uzay alanında Türkiye'nin gurur kaynağı olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ),geçen yıl savunma sanayisinin güçlenmesi ve ülkeyi havacılıkta ön sıralara taşımak için bir dizi çalışma yaptı.
Şirket, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla Milli Muharip Uçak Projesi başta olmak üzere, dünyada yalnızca sayılı ülkelerin sahip olduğu teknolojilere erişmek için faaliyetlerde bulundu.
Bu kapsamda şirketin insan kaynağına önemli takviyeler yapıldı. TUSAŞ'ın personel sayısı 8 bine çıktı. 2018'de kadrosuna 2 bin 300 kişiyi ekleyen şirket, istihdama da katkı sağladı.
Şirketin verimliliğini artırmak adına üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıflarındaki öğrencilere yönelik "Stajyer Mühendis Programı" başlatıldı. Geçen yıl bin stajyer mühendis alımı yapıldı.
SATIŞLAR DA İHRTACAT DA ARTTI
TUSAŞ'ın yıl boyunca yürüttüğü başarılı çalışmalar ekonomik göstergelere yansıdı. Şirketin ürün yelpazesi yanında ekonomik ve finansal göstergeleri de belirgin şekilde arttı.
Şirketin satışları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 16 yükseldi ve 1,65 milyar doları buldu. Satışların yüzde 50'sini ihracat oluştururken, yurt dışı satışların getirisi 831 milyon dolara çıktı.
Atak helikopteri için görüşülen Pakistan ile 30 adetlik satış için anlaşma sağlandı. Türk güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla teslim edilen Atak helikopteri sayısı da 40'ı aştı.
Milli Muharip Uçak'a yönelik geliştirmeler sürerken, rüzgar tüneli testleri de başarıyla yürütüldü.
T625 Genel Maksat Helikopteri 5 yıl önce söz verilen tarihte gökyüzüne taşındı ve "Gökbey" adını aldı.
ANKA'NIN BAŞARISI SİPARİŞ GETİRDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesinde, yurt içinde ve dışında güvenlik birimlerinin etkinliğini daha üst seviyeye çıkaran yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi doğrultusunda22 Anka insansız hava aracı tedarik edilmesi kararlaştırıldı.
Toplam 15 bin saat uçuş gerçekleştirerek vatan nöbeti tutan Anka'ların sayısı da 14'e ulaştı. Anka'lar, uydu kontrolü sayesinde en uzak bölgedeki görevler için hazır hale geldi.
HÜRKUŞ GÖREVE HAZIRLANIYOR, HÜRJET ŞEKİLLENİYOR
TUSAŞ'ın yerli ve milli girdisi altında tasarlayıp ürettiği temel eğitim uçağı Hürkuş'un envantere girişi için önemli bir adım daha atıldı. Hürkuş, İzmir-Çiğli'de başladığı uçuşlarıyla Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor.
Şirketin en önemli projeleri arasında yer alan jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet Projesi'ne yönelik çalışmalar, Hava Kuvvetleri ve uluslararası pazarın kısa dönemdeki ihtiyaçları hedef alınarak başlatıldı.
Hürjet'in dış geometrisi 2018'de dondurulurken sistem yerleştirme çalışmaları devam ediyor.
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