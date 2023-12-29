Türkiye'nin geleneksel peynir envanteri ortaya çıkarıldı

"GELENEKSEL ÜRETİME SAHİP ÇIKILMALI"

Türkiye'nin geleneksel peynir envanterini çıkardıklarını ifade eden Dr. Denk, ayrıca araştırma ile Türkiye'nin peynir turizmi potansiyelini de değerlendirdikleri söyledi. Dünyada peynirden en fazla geliri Almanya'nın elde ettiğini anlatan Dr. Denk, "Peynirden Almanya 6,2 milyar dolar, Hollanda 5,4 milyar dolar, İtalya ise 4,6 milyar dolar gelir sağlamaktadır.