Türk teknoloji yazılım şirketlerinin en büyük özelliğinin bir ara ürün ithal edip, bitmiş ürün ihraç etmemeleri olduğuna dikkat çeken dijital pazarlama teknoloji ve servisleri sağlayıcısı Related Digital’ın CEO’su Sedat Kılıç, “Biz Türkler genetik olarak yazılım ve kodlamaya çok yatkın bir toplumuz. Kodlama Türkler için çok uygun bir iş ve biz buradan ciddi gelirler elde edebiliriz” dedi.

Türk insanının refah seviyesinin yükselmesi için; oyun, yazılım, teknoloji alanında çalışmalar yapan Türk firmalarının güçlenmesi ve ihracatını artırması gerektiğine değinen Kılıç, “Biz kodumuzu ihraç ediyoruz. Bugün örneğin 10 lira satarsak, hanemize 10 liraya yakın kâr yazıyoruz” diye konuştu.

Dijital pazarlama otomasyonu sektörünün gelecek dört yıl içerisinde globalde dört kat büyüyeceğinin öngörüldüğüne dikkat çeken Kılıç, sektörün hacminin kısa bir süre içerisinde 800 milyon dolardan 4 milyar dolara çıkacağının tahmin edildiğini söyledi.

‘BU İŞİN KATMA DEĞERİ ORTADA’

Türkiye’de sektörün en büyük sıkıntılarının başında yurtdışına satışın geldiğinin altını çizen Sedat Kılıç, şunları söyledi:

“Kimse yurtdışına satacağını bilmiyor, öğrenmeye çalışıyor. İkincisi ise sermaye, fona erişim gibi sıkıntılar. ‘Data’ anlamlı bir hale geldikçe bizim işimiz de büyüyor. Türkiye’de şu anda en büyük ihracatçı konumunda bulunan otomotiv sektöründeki herhangi bir firma 5 milyar dolar ihracat yapıyor diyelim. Bu ihracatın ne kadarından kâr ediyordur? Yazılım tarafında ise ihracatın yüzde 80’i kâr… Türkiye'nin geleceği tartışmasız yazılım ihracatında. Yazılımın diğer mal ve hizmetlerle karşılaştırıldığında katma değeri ortada.”

‘ABD’DE TEKNOLOJİYİ EMEKLİLİK FONLARI DESTEKLİYOR…’

Sektörde yaşanan en büyük sıkıntının kaynak eksikliği olduğunu ve bununla birlikte devletin de teknoloji şirketleriyle iletişim kurabilme noktasında kendisini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Sedat Kılıç, şöyle konuştu:

“Genelde tüm teknoloji firmaları içeriye gelen parayla ölçekleniyor ve o para katlanarak büyüyor. Bizde emekli sistemi yeni kurulmuş bir sistem. Bizim büyüklüğümüzdeki bir ülkenin 3 trilyon dolar gibi bir emekli fonu olması lazım. Bizde 100 milyar TL şu an. ABD’de ise teknolojiyi emeklilik fonları destekliyor. Teknoloji şirketleri bunlarla nefes alıp koşabiliyor.

‘YAPAY ZEKA İLE MÜŞTERİLERİ SKORLUYORUZ’

150 çalışan ve 1000 aktif müşteri ile faaliyetlerine devam eden Related Digital’in yurtdışında Hamburg ve Londra ofislerinin bulunduğunu ve Dubai’de yeni ofis açmayı planladıklarını ifade eden Kılıç, “Siz bir web sitesi üzerinden eşinize veya kız arkadaşınıza bir etek alıyorsunuz. Sistem sizin son işleminize baktığında sizi bir kadın olarak algılıyor. Ama biz son 3 yıllık etkileşimlere baktığımız için sizin erkek olduğunu ayırt edebiliyoruz. Personalar yaratıyoruz. Kız arkadaşınızın olduğunu biliyoruz. Gelir seviyenizi tahmin ediyoruz ve ona göre reklam, e-posta, mesaj vb. iletişim kuruyoruz” dedi.

Yapay zekâ ile davranışları skorlayarak, müşterinin neyi almaya çalıştığını tahmin etttiklerini belirten Sedat Kılıç, “İnsanların davranışlarına göre hareket ediyoruz. X markanın mevcut müşterisiyle iletişimini sağlıklı bir şekilde kurabilmesini sağlayacak dijital aparatlar üretmesini sağlıyoruz. Mesela bir müşteri mağazaya geldiğinde o kişinin nelere ilgisi olduğunu, neler alabileceğini veya neler istemediğini bilebiliyoruz” diye konuştu.

‘KADIN YAZILIMCILARA ODAKLANDIK’

Related Digital olarak 31 ülkede operasyonlarını bulunduğunu belirten Kılıç, yaptıkları için şu anda yüzde 20’sini ihraç ettiklerini ve bu oranı yakın bir zamanda yüzde 50’ye çıkarmayı hedeflediklerin söyledi. Kılıç, gelecke hedefleriyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Özellikle Dubai ofisimizle birlikte Ortadoğu’da ciddi atılımlar yapmayı hedefliyoruz. 2020 yılında yapay zekaya odaklanmak istiyoruz. Sosyal sorumluluk alanında ise özellikle kadın kod yazıcıları sektöre kazandırmak istiyoruz. Kadınların yaradılışı gereği çok iyi kod yazabileceğine inanıyoruz. Bu kapsamda, 'İşte Eşit Kadın' sertifikası aldık. Son iki yıl içerisinde kadın çalışan sayımızı yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkardık.”