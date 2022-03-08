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Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni geminin heyecanla beklendiğini belirtti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık. Şimdi dört gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan dördüncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

Türkiye, denizlerde hidrokarbon aramalarına Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileriyle devam ediyor.