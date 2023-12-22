Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sedat Önal'dan Suriye açıklaması

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BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Burada konuşan Büyükelçi Önal, 2254 sayılı BMGK kararının kabulünün 8. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, söz konusu kararın Suriye ihtilafına kalıcı çözüm için yol haritası niteliğinde olduğunu ifade etti.

Önal, kararın Suriye ihtilafından sürdürülebilir çıkış için hala en güvenilir çerçeve olmaya devam ettiğini belirterek, kararın, Suriye halkına ülkenin geleceğini tayin etme yetkisi vermesinin önemli olduğuna işaret etti.

Son dönemde Suriye'deki durumun gündemden düşmeye başladığına dikkati çeken Önal, "Ülkedeki ve daha geniş bölgedeki durum değişikliği, sorunun altında yatan nedenlerine inmemizi engellememeli." uyarısında bulundu.

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Önal, Suriye'nin "çatışma sonrası ülke" konumuna geçmediğini, bunun ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlanmadan, 2254 sayılı BMGK kararı doğrultusunda siyasi süreç tekrar canlandırılmadan, terör örgütlerinin ayrılıkçı gündemleri sonlandırılmadan ve mültecilerin Suriye'ye gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri için gerekli koşullar sağlanmadan gerçekleşemeyeceğini söyledi.

AA'nın haberine göre; Suriye'deki durumu çözümlemek için "ulusal uzlaşıya" odaklanılması gerektiğinin altını çizen Önal, "Siyasi süreçteki ataletin üstesinden gelmek ve Anayasa Komitesi'nin 9. tur görüşmelerini daha fazla gecikme olmaksızın başlatmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"SURİYE HALKI İÇİN HAYAT KOŞULLARI HER GÜN DAHA DA ZORLAŞIYOR"

Önal, Suriye'deki statükonun sadece siyasi olarak değil, aynı zamanda insani ve güvenlik boyutlarıyla da sürdürülemez bir hal aldığının altını çizerek, "İhtilafın 13. yılında, Suriye halkı için hayat koşulları her gün daha da zorlaşıyor. Temel ihtiyaçlara erişim giderek daha zor hale geliyor. Ekonomik kriz kötüleşiyor. Yoksunluk, milyonlar için günlük bir gerçek haline geldi." ifadelerini kullandı.

Mevcut sorunların yanı sıra Gazze'deki gelişmelerin bölgeye yayılma riskinin bulunduğuna dikkati çeken Büyükelçi Önal, Suriye'de sükunetin muhafaza edilmesinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

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Önal, "Bu yüzden bölgede ve ötesinde, tüm ilgili taraflara gerginliği azaltmaları çağrısında bulunuyoruz." dedi.

"PKK/YPG'NİN SİNSİ PLANLARINI GERÇEKLEŞTİRMESİNE KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEĞİZ"

BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı olan SDG'ye "meşru bir aktör gibi" atıfta bulunmasını eleştiren Büyükelçi Önal, "Türkiye'nin ülkedeki (Suriye) terörle mücadele operasyonları, bu örgütün terör eylemlerine karşı temel meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yürütülmektedir." açıklamasında bulundu.

Önal, PKK/YPG terör örgütünün Suriye'de hala ayrılıkçı gündemini sürdürmeye devam ettiğine dikkati çekerek, bu çerçevede yerel halka baskı uygulamaya, zorla çocukları silah altına almaya ve sivil alt yapıları suistimal etmeye ve askeri amaçlar için kullanmaya devam ettiğini kaydetti.

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Büyükelçi Önal, "Bu terör örgütünü güçlendirmeye devam etmenin Suriye ve ötesinde daha fazla istikrarsızlık tohumları ekmekten başka bir amaca hizmet etmediğinin tekrar altını çizmek istiyorum. Bu suç örgütünün sinsi planlarını gerçekleştirmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

"TÜRKİYE DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEKTİR"

Suriye'de insani durum bağlamında ciddi sıkıntıların ortaya çıkmaya başladığına dikkati çeken Önal, sınır ötesi insani yardımların kesintisiz sürmesinin önemine işaret etti.

Önal, bu bağlamda BM İzleme Mekanizması'nın önemini de vurgulayarak, mekanizmanın yardımların ulaştırılmasında şeffaflık sağladığını dile getirdi.

Suriye'ye yönelik insani yardımlarda bütçe kesintisine gidilmesinin endişe verici olduğunu ifade eden Önal, donörlerin sorumluluklarını yerine getirmeleri ve sınır ötesi insani yardım sevkiyatı için mevcut tüm sınır kapılarının kullanılmaya devam edilmesi çağrısında bulundu.

Büyükelçi Önal, "Türkiye, Suriye halkını ve Suriye ihtilafına sürdürülebilir çözüm bulunmasına yönelik tüm girişimleri desteklemeye devam edecek." diyerek sözlerine son verdi.