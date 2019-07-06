06 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin 500 büyük şirketinin toplam net satış değeri, Fortune Global 500 listesinde başı çeken Amerikan perakende devi Walmart'ın 514,4 milyar dolar olan satışlarının yüzde 58,4'üne ancak erişti.
Türkiye'nin en büyük 500'ünün belirlendiği Fortune 500'de yer alan şirketlerin toplam net satışları 2018 sonu itibarıyla 1 trilyon 588 milyar 380 milyon lira oldu.
Bu rakam, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 31 Aralık 2018 tarihli döviz satış rakamı baz alınarak hesaplandığında yaklaşık 300,2 milyar dolara denk geliyor.
Fortune'nin 2018 yılı Global 500 listesinde ise Amerikan perakende sektörünün önde gelen şirketlerinden Walmart ilk sırada yer alıyor. Söz konusu şirketin satış gelirleri 514,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece Walmart'ın satış gelirleri, Türkiye'nin 500 büyük şirketinin toplam net satışlarını neredeyse ikiye katlamış oldu.
Bir başka ifadeyle 500 Büyük satış gelirleri açısından, Walmart'ın ancak yüzde 58,4'üne erişebildi.
Fortune'nin Global 500 listesinde, Walmart'ın ardından 290,2 milyar dolarlık satış geliriyle merkezi Teksas'ta bulunan enerji devi Exxon Mobil ikinci sırada bulunuyor. Bu şirketi, 265,6 milyar dolar satışla Apple takip ediyor.
Fortune 500 Türkiye'nin ilk sırasında ise net satışlarını 2018'de önceki yıla göre yüzde 64,1 artırarak 88 milyar 552 milyon liraya çıkaran TÜPRAŞ yer alıyor. Bu rakamın dolar bazında karşılığı ise yaklaşık 16,7 milyar dolar olarak hesaplanıyor.
Satış gelirleri açısından listenin ikinci sırasında 63,8 milyar lirayla Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ),62,9 milyar lirayla da Türk Hava Yolları bulunuyor.
Böylece her iki listenin ilk sıradaki ismine bakıldığında Walmart'ın TÜPRAŞ'ın 31 katı satış geliri elde ettiği görülüyor.
|Fortune Global 500 Satış Gelirleri (milyon dolar)
|Walmart
|514,4
|Exxon Mobil
|290,2
|Apple
|265,6
|Berkshire Hathaway
|247,8
|Amazon
|232,9
|Türkiye 500 Satış Gelirleri (milyar lira)
|TÜPRAŞ
|88,6
|EPİAŞ
|63,8
|THY
|62,9
|BOTAŞ
|51,1
|Petrol Ofisi
|50,0
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!