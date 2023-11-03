Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi son 2 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 367,52 baz puana inerek 2 yılın en düşük seviyesini gördü
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 367,52 baz puana inerek 2 yılın en düşük seviyesini görürken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin orta vadeli potansiyel büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 4,1'e yükseltti.
Haftaya yurt içinde sanayi üretimi, işsizlik oranı, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, haftalık işsizlik başvuruları, toptan stoklar, dış ticaret dengesi, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), perakende satışlar, Çin'de enflasyon, İngiltere'de büyümenin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 ve 7.850 seviyelerinin direnç, 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.