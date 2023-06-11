Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve kupada şampiyonluğa ulaştı.

11. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Keny ve Serdar Gürler'in hamle yaptığı top auta gitti.

63. dakikada Lima'nın sol kanattan yaptığı ortada Keny ile kaleci İrfan Can'ın müdahale etmek istediği top sekerek Januzaj'a geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitse de hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.