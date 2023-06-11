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Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe şampiyonluğa uzandı. Fenerbahçe'de goller 1 ve 29. dakikalarda Michy Batshuayi'den geldi. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle 9 yıllık kupa hasretine son vermiş oldu

Giriş: 11.06.2023 - 19:47 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe!
HABERTURK.COM / Ajanslar

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve kupada şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe'nin golleri 1. ve 29. dakikada Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi'den geldi.

Sarı-lacivertliler, İzmir'de kazandığı kupa zaferiyle 9 yıllık hasrete son vermiş oldu.

Fenerbahçe, son kupasını 25 Ağustos 2014'te kaldırmıştı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamlama başarısı göstermişti. Yanal'ın sezon sonunda ayrılmasının ardından takımın başına geçen İsmail Kartal yönetiminde TFF Süper Kupa maçına çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'ı penaltılarda geçerek kupa sevinci yaşamıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Fenerbahçe karşılaşmaya golle başladı. 1. dakikada Rakip yarı sahada topu kapan Arda'nın pasıyla ceza sahasına giren Batshuayi, kaleci Muhammed'i geçip yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

11. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Keny ve Serdar Gürler'in hamle yaptığı top auta gitti.

25. dakikada Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Arda'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

29. dakikada Arda'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Arao'nun ortasında kaleci Muhammed'in kontrol edemediği meşin yuvarlağa sahip olan Batshuayi'nin dokunuşuyla top filelere gitti: 2-0

39. dakikada Arda'nın sağ kanattan yaptığı ortada Valencia'nın kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği top direğin hemen yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Fenerbahçe 2-0 üstün bitirdi.7

51. dakikada Arda'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Zajc'ın sert şutunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanın döndü.

63. dakikada Lima'nın sol kanattan yaptığı ortada Keny ile kaleci İrfan Can'ın müdahale etmek istediği top sekerek Januzaj'a geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitse de hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.

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