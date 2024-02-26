Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, antrenmanlara başladı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 28 Şubat Çarşamba günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde 28 Şubat Çarşamba günü TÜMOSAN Konyaspor'u evinde ağırlayacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile oynanan müsabakada forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Beşiktaş, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.