2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için geri sayım devam ediyor. Şampiyonada E Grubu’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Voleybolseverler ise Filenin Sultanları’nın grup maçları programını araştırıyor. Ay-yıldızlı takımın şampiyonanın grup aşamasındaki rakipleri ve maç tarihleri belli oldu. Türkiye, ilk karşılaşmasına İspanya karşısında çıkacak. Peki, Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları 2025 Dünya Şampiyonası maç programı ve kadrosu…