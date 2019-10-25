25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya çapında iş yapma ortamına ilişkin önemli bir gösterge olan İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 yılı raporu Dünya Bankası tarafından yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da paylaştığı raporda Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 33. oldu. Türkiye bir önceki yıla göre tam 10 sıra birden yükselirken son 2 senede 27 sıra yükselmiş oldu. Son sıçramayla beraber Türkiye İsviçre, Portekiz, Hollanda gibi Avrupa ülkelerini geçmiş oldu.
Listenin tepesinde geçen yıl olduğu gibi Yeni Zelanda yer alırken, bu ülkeyi Singapur ve Hong Kong takip etti. Geçen yıl üçüncü sırada yer alan Danimarka bu yıl Hong Kong'a geçilerek dördüncü sıraya geriledi.
|Sıralama
|Ülke
|İş yapma kolaylığı puanı
|1
|Yeni Zelanda
|86.8
|2
|Singapur
|86.2
|3
|Hong Kong
|85.3
|4
|Danimarka
|85.3
|5
|G. Kore
|84.0
|6
|ABD
|84.0
|7
|Gürcistan
|83.7
|8
|Birleşik Krallık
|83.5
|9
|Norveç
|82.6
|10
|İsveç
|82.0
|11
|Litvanya
|81.6
|12
|Malezya
|81.5
|13
|Mauritius
|81.5
|14
|Avustralya
|81.2
|15
|Tayvan
|80.9
|16
|BAE
|80.9
|17
|K. Makedonya
|80.7
|18
|Estonya
|80.6
|19
|Letonya
|80.3
|20
|Finlandiya
|80.2
|21
|Tayland
|80.1
|22
|Almanya
|79.7
|23
|Kanada
|79.6
|24
|İrlanda
|79.6
|25
|Kazakistan
|79.6
|26
|İzlanda
|79.0
|27
|Avusturya
|78.7
|28
|Rusya
|78.2
|29
|Japonya
|78.0
|30
|İspanya
|77.9
|31
|Çin
|77.9
|32
|Fransa
|76.8
|33
|Türkiye
|76.8
|34
|Azerbaycan
|76.7
|35
|İsrail
|76.7
|36
|İsviçre
|76.6
|37
|Slovenya
|76.5
|38
|Ruanda
|76.5
|39
|Portekiz
|76.5
|40
|Polonya
|76.4
|41
|Çek Cumhuriyeti
|76.3
|42
|Hollanda
|76.1
|43
|Bahreyn
|76.0
|44
|Sırbistan
|75.7
|45
|Slovakya
|75.6
|46
|Belçika
|75.0
|47
|Ermenistan
|74.5
|48
|Moldova
|74.4
|49
|Belarus
|74.3
|50
|Karadağ
|73.8
İŞTE TÜRKİYE'YE BASAMAK ATLATAN UNSURLAR
Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi'ni oluştururken ülkelerin 10 ayrı alt kategorideki performansına da puan veriyor. Bu kriterler İşe başlama, İnşaat izinlerinin alınması, elektrik temini, tapu kaydı, kredi temini, yatırımcının korunması, vergi ödemesi, sınır ötesi ticaret, sözleşmelerin uygulanması, iflasın çözümü şeklinde sıralanıyor.
|Kriter
|Sıra
|2020 puanı
|2019 puanı
|Değişim (%)
İşe başlama
(şirket kurma)
|77
|89
|88.2
|0.6
|İnşaat izinlerinin alınması
|53
|74
|73.4
|0.4
|Elektrik temini
|41
|85
|81.2
|3.3
|Tapu kaydı
|27
|82
|79.9
|1.7
|Kredi temini
|37
|75
|75
|..
|Yatırımcının korunması
|21
|76
|76
|..
|Vergi ödemesi
|26
|87
|74.8
|11.8
|Sınır ötesi ticaret
|44
|92
|91.4
|0.2
|Sözleşmelerin uygulanması
|24
|71
|71.8
|0.4
|İflasın çözümü
|120
|39
|41
|2.2
Türkiye'nin bu kategorilerdeki gelişimine bakıldığında özellikle 'vergi ödemesi' puanında önemli bir artış yaşandığı görülüyor. Raporda bu artışla ilgili yapılan değerlendirmede "Türkiye KDV düzenlemesine değişikliğe gitti ve belli sermaye yatırımlarını KDV'den muaf tutarak vergi ödemesini daha kolay hale getirdi" ifadeleri yer aldı.
Raporda 'tapu kaydı' alanındaki yüzde 1.7'lik artışa dikkat çekilerek bu artışla ilgili "Türkiye tapu kaydını harç ücretinde geçici bir indirime giderek daha ucuz hale getirdi. Ayrıca vergi tahakkuku süreleri kısaltılarak tapu edinme daha hızlı hale getirildi" denildi.
115 ÜLKEDE GELİŞME VAR
Raporda yer alan bilgilere göre son 1 yıl içerisinde 190 ülkenin 115'inde İş Yapma Kolaylığı puanı yükseldi. En büyük gelişim yaşanan ekonomiler ise Suudi Arabistan, Togo, Bahreyn, Tacikistan, Pakistan, Kuveyt, Çin, Hindistan ve Nijerya oldu. Genel endekste ilk 50'ye sadece 2 Afrika ülkesi girebilirken Latin Amerika'dan hiçbir ülke ilk 50'ye giremedi.
Raporda yer alan veriler bunun yanında küresel rekabetin ne kadar çetin olduğunu ortaya koydu. Rapora göre 2004 yılından bu yana 178 ülkede, sadece işe başlama (şirket kurma) kriterini etkileyebilecek 722 reform gerçekleştirildi. Yani girişimcilik ülkelerin son yıllarda en önem verdiği konulardan birisi oldu. Söz konusu kriterde Türkiye'nin 77. sırada olması bu alanda bir reform ihtiyacı olduğuna işaret ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!