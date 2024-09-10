Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.634,88 %-0,67
        DOLAR 34,0367 %-0,09
        EURO 37,5501 %-0,21
        GRAM ALTIN 2.745,42 %0,07
        FAİZ 42,19 %-0,14
        GÜMÜŞ GRAM 30,95 %-0,37
        BITCOIN 56.914,00 %-0,19
        GBP/TRY 44,4897 %-0,20
        EUR/USD 1,1025 %-0,09
        BRENT 69,44 %-3,34
        ÇEYREK ALTIN 4.488,77 %0,07
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye İş Bankası'nın 100. Yılında 'Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış' Konferansı - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye İş Bankası'nın 100. Yılında 'Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış' Konferansı

        İş Bankası, geçtiğimiz yıl Cumhuriyetin 100. Yılı vesilesiyle ilkini düzenlediği "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış" başlıklı uluslararası konferansın bu yıl ikincisini Bankanın kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle 26-27 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştiriyor. Konferansın bu yılki konuşmacıları arasında Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Apple'ın kurucularından Steve Wozniak, gelecek bilimci, yazar Brett King, Nobel ödüllü ekonomist Prof. Paul Krugman ve yazar Malcolm Gladwell gibi uluslararası çapta tanınan pek çok isim yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 15:44 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye İş Bankası'nın 100. Yılında 'Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış' Konferansı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye İş Bankası, 100. yılına özel etkinliklerine devam ediyor. 2023’te Cumhuriyetin 100. yılında, 'Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış' başlıklı uluslararası konferansla yerli ve yabancı konuşmacıların perspektifinden Atatürk'ün bir asır sonra bile geçerliliğini koruyan vizyonerliğini aktaran İş Bankası, ikinci yüz yılına adım atarken hem tarihin en büyük devlet adamlarından biri olan Atatürk’ü anmak hem de Bankanın 100 yıllık yolculuğunu kutlamak için uluslararası konferansın ikincisini düzenliyor.

        İstanbul’da İş Kuleleri Salonu’nda 26-27 Eylül’de gerçekleştirilecek konferansta, yine yurt içinden ve yurt dışından konuşmacılar tarihten ekonomiye, bilimden kültüre ve spora geniş bir yelpazede pek çok konuyu geçmişten geleceğe uzanan bir yaklaşımla ele alacak.

        REKLAM

        Sınırlı sayıda bilet satışı yapılacak etkinlikten elde edilecek gelir, Anıtkabir Derneği’ne bağışlanacak. Biletler, 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren www.issanat.com.tr üzerinden satışa sunulacak.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılış konuşmasını yapacağı, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve Genel Müdürü Hakan Aran’ın ev sahipliğinde düzenlenecek konferans konuşmacıları arasında; 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan Dr. Aziz Sancar; Uluslararası iktisat, ticaret teorisi, ekonomik coğrafya ve uluslararası finans alanındaki akademik uzmanlığı ile tanınan Nobel ödüllü ekonomist Dr. Paul Krugman; Outliers, The Tipping Point, Blink, What the Dog Saw ve David and Goliath isimli eserleriyle ‘Pazarlamanın Yeni Tanrısı’ olarak anılan ve TIME dergisinin “en etkili 100 kişi” listesine dâhil olan Malcolm Gladwell, teknoloji sektörünü ve Silikon Vadisi’ni şekillendiren isimlerden, Apple Inc. kurucularından Steve Wozniak; Bilgi teknolojileri pazarında 25 yılı aşkın uluslararası deneyime sahip olan, IBM Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Genel Müdürü Ana Paula de Jesus Assis; büyüme politikalarının tasarımını ve devletin büyüme sürecindeki rolünü analiz etmek üzere kullanılan Schumpeterian Büyüme Paradigması’na öncülük eden Dr. Philippe Aghion; Küresel bankacılığın geleceği konusundaki uzmanlığıyla tanınan girişimci ve yazar Brett King yer alıyor.

        REKLAM

        Ekonomi, bilim, yapay zekâ ve sanat gibi çeşitli alanlarda ülkemizin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Şevket Pamuk, Refik Anadol, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Mahfi Eğilmez, Prof. Dr. Asaf Savaş Akat ve Ege Cansen, kendi uzmanlık alanlarında konuşmalar yapacak.

        Konferansta ayrıca ülkemizi temsil eden önde gelen sporcularımızın yer aldığı bir panel de olacak.

        “CUMHURİYETİN DE BANKAMIZIN DA 100. YILINDA HEYECANIMIZI TOPLUMLA PAYLAŞMAK İSTEDİK"

        İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, konferansa ilişkin yaptığı açıklamada, 2023’ün Cumhuriyetin 100. yaşı, 2024’ün de Bankanın 100. yaşı olduğunu vurgulayarak, "Arka arkaya gelen ve bizim için çok anlamlı, özel olan bu yıllarda heyecanımızı, mutluluğumuzu topluma değen projelerle paylaşmak istedik. Ülkemiz için yola çıkan İş Bankası’nın tarihine, kurulduğu zamanki misyonuna yakışacak, gelecek nesillere güzel izler bırakacak çalışmalara imza atarak ikinci yüzyılına adım atmasını arzu ettik" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Türkiye İş Bankası
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        İki bakandan Narin açıklaması
        İki bakandan Narin açıklaması
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Riskli binanın betonundan deniz kabukları çıktı!
        Riskli binanın betonundan deniz kabukları çıktı!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Habertürk Anasayfa