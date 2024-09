Türkiye İş Bankası'nın 100. Yılında 'Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış' Konferansı

Türkiye İş Bankası, 100. yılına özel etkinliklerine devam ediyor. 2023’te Cumhuriyetin 100. yılında, 'Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış' başlıklı uluslararası konferansla yerli ve yabancı konuşmacıların perspektifinden Atatürk'ün bir asır sonra bile geçerliliğini koruyan vizyonerliğini aktaran İş Bankası, ikinci yüz yılına adım atarken hem tarihin en büyük devlet adamlarından biri olan Atatürk’ü anmak hem de Bankanın 100 yıllık yolculuğunu kutlamak için uluslararası konferansın ikincisini düzenliyor.

İstanbul’da İş Kuleleri Salonu’nda 26-27 Eylül’de gerçekleştirilecek konferansta, yine yurt içinden ve yurt dışından konuşmacılar tarihten ekonomiye, bilimden kültüre ve spora geniş bir yelpazede pek çok konuyu geçmişten geleceğe uzanan bir yaklaşımla ele alacak.

Sınırlı sayıda bilet satışı yapılacak etkinlikten elde edilecek gelir, Anıtkabir Derneği’ne bağışlanacak. Biletler, 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren www.issanat.com.tr üzerinden satışa sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılış konuşmasını yapacağı, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve Genel Müdürü Hakan Aran’ın ev sahipliğinde düzenlenecek konferans konuşmacıları arasında; 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan Dr. Aziz Sancar; Uluslararası iktisat, ticaret teorisi, ekonomik coğrafya ve uluslararası finans alanındaki akademik uzmanlığı ile tanınan Nobel ödüllü ekonomist Dr. Paul Krugman; Outliers, The Tipping Point, Blink, What the Dog Saw ve David and Goliath isimli eserleriyle ‘Pazarlamanın Yeni Tanrısı’ olarak anılan ve TIME dergisinin “en etkili 100 kişi” listesine dâhil olan Malcolm Gladwell, teknoloji sektörünü ve Silikon Vadisi’ni şekillendiren isimlerden, Apple Inc. kurucularından Steve Wozniak; Bilgi teknolojileri pazarında 25 yılı aşkın uluslararası deneyime sahip olan, IBM Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Genel Müdürü Ana Paula de Jesus Assis; büyüme politikalarının tasarımını ve devletin büyüme sürecindeki rolünü analiz etmek üzere kullanılan Schumpeterian Büyüme Paradigması’na öncülük eden Dr. Philippe Aghion; Küresel bankacılığın geleceği konusundaki uzmanlığıyla tanınan girişimci ve yazar Brett King yer alıyor.