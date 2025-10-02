Türkiye İş Bankası Müzesi çocuk atölyelerinde tarih ve sanat bir arada

MÜZE HATIRAM

4 Ekim Cumartesi, 12.00Yaş grubu: 5-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

Türkiye İş Bankası Müzesi’nin birbirinden eğlenceli bölümlerini aileleri ve bir eğitmen eşliğinde gezecek olan çocuklar, bankacılık malzemelerini eski-yeni, geçmiş-gelecek ve benzerlik-farklılık kavramları üzerinden inceleyecekler. Keşfettikleri nesneleri ve mekânları, bilmece bulmaca oyunuyla pekiştirecek katılımcılar müze hatıralarıyla atölyeden ayrılacaklar.

MADALYA

4 Ekim Cumartesi, 14.30 / Yaş grubu: 8-10 yaş 5 Ekim Pazar, 12.00 / Yaş grubu: 5-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

Müzenin 30 Ağustos’taki Büyük Zaferimize uzanan adımları takip eden “Gün Gün Büyük Zafere Doğru” isimli süreli sergisini aileleriyle gezecek olan çocuklar, bu özel tarihin Kurtuluş Savaşı içindeki önemini öğrenecek ve müzede sergilenen madalyalardan ilhamla kendi madalyalarını tasarlayacaklar.

DÜNYANIN PARASI

5 Ekim Pazar, 14.30Yaş grubu: 8-10 yaş

Paranın tarihinin ve üzerindeki simgelerden yola çıkarak paraların özelliklerinin keşfedileceği bu atölyede Türkiye ve çeşitli dünya ülkelerinin paraları tanıtılacak. Çocuklar Türk lirasının güvenlik özelliklerini, üzerinde yer alan kişileri ve sembolleri yakından tanıyacak, paranın üretim süreci hakkında bilgi edinip dünyadaki farklı para tasarımlarını inceleyecekler. Öğrendiklerini interaktif bir sunum eşliğinde pekiştirecek olan çocuklar kendi para tasarımlarını da hazırlayacaklar.

YAŞASIN CUMHURİYET 25 Ekim Cumartesi, 11.00 / 28 Ekim Salı, 14.30Yaş grubu: 5-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde) Ailelerin eşlik ettiği bir müze gezisiyle atölyeye başlayacak olan minikler, kuruluşundan bugüne Banka’nın iktisadi ve sosyal gelişimine tanıklık edecekler. Sergi gezisinin ardından Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki kutlamalardan ilhamla kendi kutlama taçlarını hazırlayacaklar. REKLAM CUMHURİYET POSTASI 25 Ekim Cumartesi, 14.30 / 28 Ekim Salı, 16.00 Yaş grubu: 8-10 yaş Cumhuriyet Bayramımızı kartpostal tasarımlarıyla kutlayacağımız bu atölyede çocuklar önce aileleriyle müzeyi gezerek geçmişten günümüze iletişim araçlarını ve onların gelişimlerini keşfedecek. Atölyede nostaljik bir iletişim aracı olan kartpostalı tanıyacaklar ve keçeli boyalarla hazırladıkları 10*15 cm boyuttaki kartpostallarını dönem pulları replikalarıyla süsleyecekler... Ücretsiz çocuk atölyelerine kaydolmak için issanat.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz. Atölyeler bireysel olmakla birlikte okul grupları için issanat.com.tr üzerinden ücretsiz rezervasyon oluşturabilirsiniz.