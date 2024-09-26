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        Haberler Ekonomi Emlak Türkiye inşaat malzemesi sanayi üretimi yüzde 5,7 arttı - Emlak Haberleri

        Türkiye inşaat malzemesi sanayi üretimi yüzde 5,7 arttı

        Türkiye İMSAD, güncel ekonomik verilerle hazırladığı 2023 yılı Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu'nu kamuoyuna sundu. Dünya inşaat malzemesi pazarının yüzde 2,7 büyüyerek 6,52 trilyon dolara yükseldiği belirtilen raporda; Türkiye'nin 29,2 milyar dolarlık ihracatı ile 2023 yılında dünyanın en büyük 7. ihracatçı ülkesi olduğu vurgulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 11:38 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:38
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        İnşaat malzemesi sanayi üretimi yüzde 5,7 arttı
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        Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), güncel ekonomik verilerle hazırladığı ‘Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2023’ü, sektör temsilcileri ve kamuoyu ile paylaştı.

        86 büyük şirket, 59 dernek, 5 üniversite ve 1 sendika üyesiyle Türkiye İMSAD çatısı altında sektörün gelişimi faaliyet yürüttüklerini belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, şunları söyledi: “Türkiye ekonomisinin itici gücünü oluşturan bir sivil toplum örgütü olarak en temel amacımız, üyelerimizden aldığımız gücümüzü kamu yararına kullanmak ve topluma hizmet etmek. Sektörümüzün öncelikli ve sürekli ihtiyaçlarını tespit ederek, ortak akıl ile güvene dayalı iş birlikleri kurarak insanlarımızın ve çevremizin sağlıklı, sürdürülebilir bir ekosistem içinde geleceğini bugünden planlama gayreti içindeyiz. Planlamalarımızı yaparken, strateji oluşturma aşamasında kullanmak üzere güvenilir ve esas alınan bilgiler üretme hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.’’

        Sektörün sağlıklı kararlar alması ve rekabet gücünün artırılması için doğru, tarafsız ve düzenli bilginin elzem olduğunu vurgulayan Küçükoğlu, “Üretimden istihdama, ihracattan ithalata sektörün tüm faaliyetlerinin son 5 yılına ışık tutan ve önemli bir başvuru kaynağı olan Yapı Sektörü Raporu’nu 2018 yılından bu yana her yıl düzenli olarak okuyucularımızla buluşturuyoruz. 2024 yılında da yedinci raporumuz için çalışmalarımızı aynı titizlikle devam ettirdik’’ diye konuştu.

        DÜNYA İNŞAAT MALZEMESİ PAZARI YÜZDE 2,7 BÜYÜDÜ

        Dünya ve Türkiye ekonomisine yönelik genel değerlendirme ve öngörülerle birlikte inşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisine ait temel verilerin analiz edildiği ‘Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2023’de, inşaat malzemesi sanayisine yönelik şu bilgiler öne çıktı:

        • 2023 yılında dünya inşaat malzemesi pazarı geçen yıla göre yüzde 2,7 büyüyerek 6,52 trilyon dolara yükseldi.
        • 2023 yılında dünya inşaat malzemesi ihracatı geçen yıla göre yüzde 5,4 azaldı ve 1,12 trilyon dolara indi.
        • Dünya inşaat malzemesi ihracatında Çin, 302,2 milyar dolar ile en büyük ihracatçı ülke konumunda olmayı sürdürdü.
        • Türkiye 29,2 milyar dolarlık ihracatı ile 2023 yılında dünyanın en büyük 7. ihracatçı ülkesi oldu.
        • 2023 yılı itibarıyla en büyük ithalatçı, 151,4 milyar dolar ile ABD oldu. ABD’nin 2023 yılında ithalatı geçen yıla göre yüzde 8,8 azaldı.
        • Türkiye 2023 yılında 11,35 milyar dolar inşaat malzemesi ithalatı ile bir önceki yıla göre 5 basamak yükselerek 24. en büyük ithalatçı ülke konumunda yer aldı.
        • 2023 yılında Türkiye inşaat malzemesi sanayi üretimi 2022 yılına göre sadece yüzde 5,7 arttı. Sanayi üretimi özellikle iç talepteki artış ile büyüme gösterdi.
        • Türkiye İnşaat malzemesi iç pazarı 2023 yılında cari fiyatlarla yüzde 100,7 büyüyerek 2.391 milyar TL olarak gerçekleşti.
        • Türkiye inşaat malzemesi ihracatı 2023 yılında geçen yıla göre yüzde 13,4 azalarak 29,2 milyar dolara geriledi. İhracatta miktar olarak düşüş, birim değer olarak ise artış gerçekleşti.
        • ABD 2023 yılında Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı oldu. ABD’yi sırasıyla Almanya ve Irak izledi.
        • Türkiye’nin 2023 yılında dünya inşaat malzemesi ihracatındaki payı geriledi ve yüzde 2,62 seviyesine indi.
        • Türkiye inşaat malzemesi dış ticareti 36 alt gruptan oluşurken, 2023 yılında 22 alt grupta ihracat geçen yıla göre düşüş gösterdi.
        • İnşaat malzemesi ithalatı 2023 yılında geçen yıla göre yüzde 8,4 artarak 11,35 milyar dolara yükseldi.
        • 2023 yılında inşaat malzemesinin 36 alt grubunun 30’unda ithalat geçen yıla göre artarken, 6 malzeme alt grubunda geriledi.
        • Türkiye’nin en çok inşaat malzemesi ithalatı yaptığı ilk 3 ülke yine Çin, Almanya ve İtalya oldu.
        • İç pazarın ithalat ile karşılanma oranı yüzde 11,2’ye düştü.
        • İnşaat malzemesi net dış ticaret fazlası 2023 yılında 17,8 milyar dolara indi.
        • İnşaat malzemesi dış ticaretinde 2023 yılında ihracat miktar olarak geçen yıla göre yüzde 21,3 azalarak 45,37 milyon tona indi, ithalat ise yüzde 20,9 artarak 4,31 milyon tona çıktı.
        • Ortalama ihracat birim fiyatı 2022 yılında 0,59 dolar/kg iken 2023 yılında 0,64 dolar/kg olarak gerçekleşti. İthalat birim fiyatı ise 2022 yılında 2,94 dolar/kg iken 2023 yılında 2,64 dolar/kg oldu.
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