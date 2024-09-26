Türkiye inşaat malzemesi sanayi üretimi yüzde 5,7 arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), güncel ekonomik verilerle hazırladığı ‘Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2023’ü, sektör temsilcileri ve kamuoyu ile paylaştı.

86 büyük şirket, 59 dernek, 5 üniversite ve 1 sendika üyesiyle Türkiye İMSAD çatısı altında sektörün gelişimi faaliyet yürüttüklerini belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, şunları söyledi: “Türkiye ekonomisinin itici gücünü oluşturan bir sivil toplum örgütü olarak en temel amacımız, üyelerimizden aldığımız gücümüzü kamu yararına kullanmak ve topluma hizmet etmek. Sektörümüzün öncelikli ve sürekli ihtiyaçlarını tespit ederek, ortak akıl ile güvene dayalı iş birlikleri kurarak insanlarımızın ve çevremizin sağlıklı, sürdürülebilir bir ekosistem içinde geleceğini bugünden planlama gayreti içindeyiz. Planlamalarımızı yaparken, strateji oluşturma aşamasında kullanmak üzere güvenilir ve esas alınan bilgiler üretme hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.’’

Sektörün sağlıklı kararlar alması ve rekabet gücünün artırılması için doğru, tarafsız ve düzenli bilginin elzem olduğunu vurgulayan Küçükoğlu, “Üretimden istihdama, ihracattan ithalata sektörün tüm faaliyetlerinin son 5 yılına ışık tutan ve önemli bir başvuru kaynağı olan Yapı Sektörü Raporu’nu 2018 yılından bu yana her yıl düzenli olarak okuyucularımızla buluşturuyoruz. 2024 yılında da yedinci raporumuz için çalışmalarımızı aynı titizlikle devam ettirdik’’ diye konuştu.

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Dünya ve Türkiye ekonomisine yönelik genel değerlendirme ve öngörülerle birlikte inşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisine ait temel verilerin analiz edildiği ‘Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2023’de, inşaat malzemesi sanayisine yönelik şu bilgiler öne çıktı: