Mantar sezonu başladı! Korkutan haber!
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, topladıkları mantarı yedikten sonra zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılanlardan 70 yaşındaki Fatma Tunoğlu'nun durumunun ağır olduğu belirtildi
Geçen yıl birçok ölüme neden olan mantar nedeniyle Kastamonu'da 5 kişi zehirlendi. İnebolu ilçesi Yukarıçaylı köyünde Salih Tunoğlu (73), Fatma Tunoğlu (70), Sabahat Akman (50), Dursun Tunoğlu (58) ve Sevim Tunoğlu (58), ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.
5 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
AA'da yer alan habere göre bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle İnebolu Devlet Hastanesi'ne başvuran 5 kişi tedavi altına alındı.
BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Durumu ağır olan Fatma Tunoğlu, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.