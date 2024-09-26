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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mantar zehirlenmesi: Mantar sezonu başladı! Korkutan haber | Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Mantar sezonu başladı! Korkutan haber!

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, topladıkları mantarı yedikten sonra zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılanlardan 70 yaşındaki Fatma Tunoğlu'nun durumunun ağır olduğu belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:08 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:21
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        Mantar sezonu başladı! Korkutan haber!
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        Geçen yıl birçok ölüme neden olan mantar nedeniyle Kastamonu'da 5 kişi zehirlendi. İnebolu ilçesi Yukarıçaylı köyünde Salih Tunoğlu (73), Fatma Tunoğlu (70), Sabahat Akman (50), Dursun Tunoğlu (58) ve Sevim Tunoğlu (58), ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.

        5 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

        AA'da yer alan habere göre bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle İnebolu Devlet Hastanesi'ne başvuran 5 kişi tedavi altına alındı.

        BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

        Durumu ağır olan Fatma Tunoğlu, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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        #mantar zehirlenmesi
        #Son dakika haberler
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