Yine duran TIR'a çarpma! Can kayıpları var!
Erzincan'da, hafif ticari aracın park halindeki TIR'a çarpması sonucu, 3 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 2 kişininse durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Erzincan'da, Ramazan C’nin (44) kullandığı hafif ticari araç, Refahiye-Erzincan kara yolunun Kova köyü yakınlarında yol kenarında duran Yusuf T. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Sürücü Ramazan C. ile Semiha C'nin (14) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı A.E.C. (11), Melike C. (39) ve H.E.C’yi ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına aldı.
1 KİŞİ HASTANEDE CAN VERDİ
Yaralılardan Melike C, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
2 YARALININ DURUMU AĞIR
Tedavi altındaki 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.