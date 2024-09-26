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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yine duran TIR'a çarpma! Can kayıpları var | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Yine duran TIR'a çarpma! Can kayıpları var!

        Erzincan'da, hafif ticari aracın park halindeki TIR'a çarpması sonucu, 3 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 2 kişininse durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 12:01 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:01
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        Yine duran TIR'a çarpma! Can kayıpları var!
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        Erzincan'da, Ramazan C’nin (44) kullandığı hafif ticari araç, Refahiye-Erzincan kara yolunun Kova köyü yakınlarında yol kenarında duran Yusuf T. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Sürücü Ramazan C. ile Semiha C'nin (14) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı A.E.C. (11), Melike C. (39) ve H.E.C’yi ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına aldı.

        1 KİŞİ HASTANEDE CAN VERDİ

        Yaralılardan Melike C, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        2 YARALININ DURUMU AĞIR

        Tedavi altındaki 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Erzincan
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