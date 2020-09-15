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Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ağustos ayı sonuçlarına göre, yaz ayları boyunca önemli bir toparlanma yaşandı. Ağustos ayındaki artışın da desteğiyle faaliyetler, Covid-19 öncesi şubat-mart seviyelerinin de üzerine çıktı.



Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Ağustos 2020 sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks’te yer alan bilgilere göre, "Yaz aylarında İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nde kuvvetli bir geri dönüş gerçekleşti. Yurtiçinde ekonomiye ve sektöre yönelik verilen destekler özellikle faaliyetlerin hızla toparlanmasını sağladı. Yurtdışı pazarların da artan Covid-19 salgınına rağmen genişleme eğilimi içinde bulunduğu görüldü. İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ağustos ayında 1 puan daha arttı. Üst üste 3 ay artış içinde olan Bileşik Endeks ağustos ayında 73,23 puana yükseldi. Ağustos ayındaki bu yükseliş ile Covid-19 öncesi mart endeks seviyesi de aşıldı."

AĞUSTOS AYINDA FAALİYETLERDE YİNE ÖNEMLİ ARTIŞ YAŞANDI

İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler ağustos ayında da önemli ölçüde genişledi. İktisadi ve sosyal hayata geri dönüşler ile ihracat pazarlarındaki toparlanma sonucu ağustos ayında faaliyetlerde her alana yayılan genişleme devam etti. Faaliyet Endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre 3 puan daha yükseldi. Böylece haziran ve temmuz aylarında faaliyetlerde görülen sıçrama sonrası ağustos ayında da faaliyetlerde önemli bir büyüme yaşandı. Yurtiçi satışlar ağustos ayında önemli ölçüde arttı. İhracatta da yüksek bir artış gerçekleşti. Yaşanan artışta pazarların toparlanması etkili oldu. Üretimde de ağustos ayında hızlı bir artış yaşandı. Tesisler kullanılan kapasitelerini artırdı. Cirolar ağustos ayında iç satışlar ve ihracattaki artışlara bağlı olarak önemli bir sıçrama gösterdi. Yurtdışı ihracat fiyatlarındaki sınırlı artış da devam etti. İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetlerinde yaz aylarında hızlı bir toparlanma yaşandı. Bu hızlı toparlanma ile nisan ve mayıs ayı kayıpları önemli ölçüde telafi edildi.

GÜVENDE SINIRLI TEMKİNLİ ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Güven Endeksi ağustos ayında sınırlı ölçüde arttı. Güven seviyesi ağustos ayında bir önceki aya göre 0,35 puan arttı. Güven Endeksi haziran ayındaki hızlı toparlanmanın ardından temkinli bir eğilim içine girdi. Güven Endeksi’ndeki bu eğilim kırılganlıklara işaret ediyor. Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesinde sınırlı bir artış yaşandı. İnşaat sektöründe güvende sınırlı iyileşme oldu. İnşaat malzemeleri sanayisine güvende de sınırlı artış gerçekleşti. Yurtiçi pazarlarda güven ağustos ayında durağanlaştı. Ağustos ayında en yüksek artış ihracat pazarlarına olan güvende yaşandı. Güven Endeksi’nde temmuz ve ağustos aylarında görülen sınırlı artış hem Covid-19 salgınına ilişkin belirsizlikler hem de finansal kırılganlıklardan kaynaklandı.

YURTDIŞI PAZARLARA YÖNELİK BEKLENTİ DAHA KUVVETLİ OLDU

Beklenti Endeksi’nde ağustos ayında artış yaşandı. Ancak beklentilerdeki artış son iki aydır yavaşladı. Yaz aylarında faaliyetlerdeki önemli artışa rağmen beklentilerde temkinli bir dönem yaşandı. 3 ay üst üste yükselen Beklenti Endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre 0,10 puan arttı. Böylece Beklenti endeksi 3 ay üst üste yükseldi. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde sınırlı bir düşüş yaşandı. Önümüzdeki 3 aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde artış yavaşladı. Önümüzdeki 3 aya ilişkin alınan ihracat siparişleri ağustos ayında da önemli ölçüde arttı. Önümüzdeki 3 ayın üretim beklentisi ağustos ayında yavaşlayarak artışını sürdürdü. Özellikle ihracat siparişlerindeki artışlar üretim beklentilerini destekledi. Beklentilerde temel belirleyici Covid-19 salgınının yanı sıra ekonomide ve diğer alanlarda mevcut riskler oldu. Covid-19 salgınındaki vaka sayılarının Türkiye’de artış eğilimi içinde olması beklentileri sınırlıyor. Türkiye’nin finansal kırılganlıkları ile jeopolitik gerginlikler de beklentileri olumsuz etkilemeye devam ediyor.