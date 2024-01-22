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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi 2023'te 7,65 milyar dolar oldu  - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi 2023'te 7,65 milyar dolar oldu 

        Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dış ticaret hacmi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 7,65 milyar dolar olarak gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:06 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:17
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        Azerbaycan ile ticaret hacmi 7,65 milyar dolar
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        Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesinin paylaştığı yıllık verilere göre Türkiye, İtalya'nın ardından Azerbaycan ile en fazla ticarette bulunan ikinci ülke oldu. Azerbaycan, İtalya ile 15,68 milyar dolarlık, Türkiye ile 7,65 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştı.

        Azerbaycan ile en fazla ticarette bulunan üçüncü ülke ise 4,35 milyar dolarla Rusya oldu.

        Türkiye ile Azerbaycan, 2022'de 5,84 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmıştı. 2023'te elde edilen 7,65 milyar dolar rakamıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2022'ye göre yüzde 31 artmış oldu.

        Komitenin verilerine göre, Azerbaycan, 2023'te 193 ülkeyle 51,18 milyar dolar tutarında karşılıklı ticaret hacmine ulaştı.

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