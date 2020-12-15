Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalayacak.

Anlaşma ile Iğdır'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne doğal gaz tedarikinin sağlanacak. Projenin hayata geçirilmesi için BOTAŞ ve SOCAK yetkili olacak.

Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz projesinin hayata geçirilmesi, iki ülke arasındaki güçlü işbirliğinin derinleştirilip geliştirilmesinde önemli bir rol sağlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu alandaki işbirliğine her türlü desteği vermeyi taahhüt ettiği bildirildi.