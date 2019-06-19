19 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TCDD Taşımacılık AŞ'den alınan bilgiye göre, Gürcistan Demiryolları Lojistik ve Terminal Yönetim Şirketi ile TCDD Taşımacılık AŞ heyetleri, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı'nın daha da etkinleştirilmesi için 17 Haziran'da Ankara'da bir araya geldi.
Gürcistan heyeti, toplantı öncesinde TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Erol Arıkan'a iadeyi ziyarette bulunurken, görüşmelerde Türkiye ile Gürcistan demir yolu şirketleri arasındaki iş birliği değerlendirildi.
Ziyaret sonrasında, Gürcistan Demiryolları Lojistik ve Terminal Yönetim Şirketi ve TCDD Taşımacılık AŞ arasında, BTK Demir Yolu Hattı'nın daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.
Söz konusu zapt çerçevesinde, Türkiye-Gürcistan ve Azerbaycan iş birliğiyle hayata geçirilen hat üzerinden yapılan iki ülke arasındaki taşımaların yıllık en az 500 bin tona çıkarılmasına yönelik yol haritası belirlendi.
ALTYAPI GELİŞTİRİLECEK, TAŞIMA ARTACAK
Gürcistan Demiryolları Lojistik ve Terminal Yönetim Şirketi Direktörü Lasha Akhalbedashvili ile TCDD Taşımacılık Lojistik Dairesi Başkanı Mehmet Altınsoy tarafından imzalanan mutabakat zaptı ile iş birliğinin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.
Her iki ülkenin demir yolu şirketleri, demir yolları ve lojistik sistemi içinde stratejik ve ekonomik iş birliği yaparak transit taşıma potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmayı, Gürcistan-Türkiye ikili ilişkilerinin gelişmesiyle ekonomilerine katkı sağlamayı hedefliyor.
İki şirket, birlikte uygulayabileceği projeleri belirleyerek hayata geçirecek, uluslararası demir yolu koridorlarının, intermodal terminallerin yükleme tesislerinin ve yükle ilgili diğer altyapıların geliştirilmesi konusunda iş birliği yapacak.
BTK hattı üzerinden yük taşıma hacminin kısa vadede 1 milyon tona, orta vadede 3-5 milyon tona çıkarılması, yapılacak taşımaların demir yolu/deniz yolu kombinasyonuyla taşınması planlar arasında bulunuyor.
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