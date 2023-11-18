Türkiye gişelerinde en başarılı 10 Marvel filmi
'The Marvels'ın gösterimde olduğu şu günlerde Türkiye gişelerinde en başarılı 10 Marvel filmini bir araya getirdik. Boxoffice Türkiye'deki verilere baktığımızda yıllar geçtikçe Marvel filmlerinin daha çok ilgi gördüğünü gözlemliyoruz. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar'ın yazısı.
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10 - Captain Marvel (2019)
Hikâye “Vers” (Brie Larson) olarak tanıdığımız genç bir kadının Captain Marvel'a dönüşme süreciyle ilgili... Vers, Kree uygarlığında yaşayan bir asker. Ellerini ışın silahı gibi kullanabiliyor. Komutanı Yon-Rogg (Jude Law), bu gücünü Yüce Zekâ'dan (Supreme Intelligence) aldığını öğretiyor ona. Dolayısıyla, gücünü baskı altında tutmak ve sadece Yüce Zekâ'nın verdiği görevlerde kullanmak zorunda. Ama kadın süper kahramanımız, iktidara meydan okuyarak gerçek gücünü keşfediyor. Gücü, özgürlüğüyle birlikte artıyor; isyana dönüşüyor. Eski Superman filmleri tadında hafif bir film. Filmin ortasında “iyilerle kötülerin yer değiştirmesini”, feminist alt metni, 1990'lı yılların popüler kültürüne yapılan göndermeleri, şarkıları, Pınar Toprak'ın müziğini ve başta Carol Danvers olmak üzere tüm karakterleri sevdiğimi söyleyebilirim.
Toplam seyirci: 1.082.282
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9 - Deadpool (2016)
İlk sahnede taksinin içinde gördüğümüz kişinin gerçek bir süper kahraman olduğuna inanmak zor. Daha çok bir süper kahraman taklidi gibi duruyor. O konuşkan haliyle karizmadan da yoksun. Ne var ki, harekete geçmesiyle birlikte fevkalade bir süper kahraman olup çıkıyor. Asıl karakteristik özelliği, Wolverine’den bile üstün iyileşme gücü değil; mizahi zekâsıyla birleşen o muhteşem gevezeliği. Tabi, salonla beyazperde arasındaki hayali “dördüncü duvarı” yıkarak seyirciyle sohbet etmesini unutmayalım. Deadpool, sadece seyirciyle değil diğer karakterlerle de popüler kültür üzerinden iletişim kuruyor; metinleri çok iyi yazılmış bir tür “stand up” gösterisi yapıyor. Arada X-Men kahramanlarını, Hollywood starlarını, hatta bir ara Ryan Reynolds’u, yani kendisini canlandıran aktörü dahi çekiştiriyor. Şahane esprilerle dolu bu şovun, sadece krema olduğu da söylenebilir. Çünkü “Deadpool” öncelikle iyi çekilmiş bir aksiyon filmi. Animasyon ve özel efekt kökenli yönetmen Tim Miller, ilk uzun filminde, özellikle otobandaki takip ve çatışma sahnesi ile finaldeki “süper kahramanların endüstriyel dekor önündeki dövüş gösterisi”nde tatmin edici bir iş koyuyor ortaya; yavaşlatılmış çekimlerin desteğiyle keyifle seyredilen şık sahnelere imza atıyor.
Toplam seyirci: 1.112.044
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8 - Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (2016)
(Captain America: Civil War)
Hikâye, süper kahramanların savaşta neden oldukları sivil kayıpların yarattığı sonuçlar üzerinden ilerliyor. Devletler, süper kahramanları kontrol altına almak için harekete geçerken süperler de devletin kontrolünü kabul etmek ya da etmemek noktasında ikiye ayrılıyorlar. Iron Man devletten yana çıkarken Kaptan Amerika bağımsızlığı tercih ediyor... İlk ‘Yenilmezler’, süperlerin ego savaşlarını; ikincisi, olgunlaşma ve yalnızlık sıkıntılarını karşımıza getiriyordu. Bu filmde ise birbirlerini seven arkadaşların, huysuz çocuklar gibi sürekli dövüşüp durmasını seyrediyoruz. Aralarında çelişkiler hem inandırıcılıktan uzak hem de yeterince iyi geliştirilemiyor. Ama havaalanında tutuştukları “mahalle kavgası” gerçekten çok eğlenceli... Toplam seyirci: 1.165.583
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7 - Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü (2022)
(Thor: Love and Thunder)
Senaryoyu Jennifer Kaytin Robinson ile yazan yönetmen Taika Waititi’nin asıl amacı, 1980’lerin filmlerini hatırlatan renkli, eğlenceli bir aksiyona imza atmak. İlk bölümde, Thor’un Galaksinin Koruyucuları ile birlikte savaştığı gezegendeki o kaotik estetik belki tüm film boyunca devam etmiyor. Ama sahneye baktığımızda, filmin anlatımını oluşturan tüm bileşenleri görmek mümkün. Özel efektlerin ağırlıkta olduğu gösterişli bir fantezi dünyası bekliyor seyirciyi. Aksiyon sahnelerinde bilgisayar kökenli görüntülerin çok ağır bastığını tahmin etmek zor değil. Bazı sahnelerde video oyun estetiğini hissetsek de Waititi’nin bunu tüm filme yaydığını söyleyemem. Belirleyici olan daha çok resimli roman estetiği. Waititi, çok renkli, canlı ve masalsı bir Marvel dünyasına götürüyor bizi. Waititi’nin ‘Thor: Ragnarok’a oranla kendi mizah tarzına daha çok yaklaştığını düşünüyorum. Seyirciler nasıl tepki verir bilmiyorum ama ne denli trajik ve acıklı olaylara sahne olursa olsun Marvel Sinematik Evreni’nin en hafif filmlerinden biri var karşımızda.
Toplam seyirci: 1.229.668
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6 - Yenilmezler: Ultron Çağı (2015)
(Avengers: Age of Ultron)
Tony Stark, dünya barışını korumak isterken canavarlaşan yapay zekâ Ultron'u yaratır. Bu durum bize güç kullanarak barışı tesis etmek isterken Ortadoğu'da ve Asya'da “canavarlar” yaratan Batı ittifakını hatırlatır. Bu film çerçevesinde Thanos'u pek aratmayan güçlü Ultron, kendisine karşı çıkan kahramanlarımızın kibrini yerle bir eder. “Yenilmezler”, öyle çok da yenilmez olmadıklarını anlar, kendi özlemleri ve korkularıyla yüzleşirler. Köksüzlük ve yalnızlık çoğunun sorunudur. Fiziksel güç ve savaş konusunda hepsi yeterli olsa da iç dünyalarında kırılgan, umutsuz ve endişelilerdir. Süper kahramanların zayıf yanlarını görmek istemeyen genç hayranların çok beğenmediği, MSE (Marvel Sinematik Evreni) sıralamalarında genellikle aşağılarda yer alan bir film. Ama bana göre dram kalitesi açısından en derinlikli, güçlü ve sağlam hikâyelerden biri...
Toplam seyirci: 1.284.848
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5 - Deadpool 2 (2018)
İlk filmde, Deadpool, kendisiyle barışıyor, iyilerin yanında bir süper kahraman olmayı kabulleniyor ve aşkı buluyordu. İkinci filmde ise bir olgunlaşma ve “takım olma” hikâyesi seyrediyoruz. Sevginin nefreti nasıl yeneceği üzerine bir öykü bu... Temalar ciddiyetle işleniyor ama Deadpool'un seyirciyle konuşan bir kahraman olması itibarıyla, mizah, her şeye mesafe almamızı sağlıyor. Espriler yine popüler kültür üzerinden şekilleniyor ve film sürekli kendisiyle dalga geçiyor. Yönetmen David Leitch, uzmanı olduğu dövüş sahnelerinde çok sağlam iş çıkarıyor. Aksiyon sahnelerini, gerilim oluşturmaktan ziyade nostaljik şarkılar eşliğinde seyrettiğimiz bir baleye dönüştürüyor. Çok kanlı, “kemik sesleri”nin eksik olmadığı bir şiddet balesi bu... Hatta şiddetin grafik olmaktan çıkıp istismar sınırlarını biraz zorladığı dahi söylenebilir. “Deadpool 2” ilkinde olduğu gibi aksiyonun stilize edildiği bir film... Bu da hikâyeyle aramıza mesafe koyuyor ve ölümlere, şiddet sahnelerine dahi güldüğümüz bir kara komedi havası yaratıyor.
Toplam seyirci: 1.374.325
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4 - Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında (2022)
(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)
Hikâye, Doctor Strange’in (Benedict Cumberbatch), özel güçlere sahip America Chavez (Xochitl Gomez) adlı bir genç kızı koruması üzerine kurulu. America, nasıl kontrol edeceğini bilemediği süper gücü nedeniyle, ‘gizemli ve karanlık bir varlığın’ hedefi haline gelmiş durumda. Ama her şey genç America’nın kötü güçlere karşı korunmasından ibaret değil. Avengers serisinden tanıdığımız Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) yaşadığı trajediler ve sahip olduğu muazzam güçlerle filmin en ilgiye değer karakteri. Doctor Strange ve Wanda’nın orta yaş bunalımı yaşayan iki süper kahraman olduğu kesin. Marvel Sinematik Evreni’nin önceki filmlerinde verdikleri mücadelenin sonunda yorgun savaşçı haline gelmiş durumdalar. Ayrıca ikisi de yalnız… America Chavez ise onların elinden kaçıp giden gençliği temsil ediyor. Yönetmen Sam Raimi, hikâyenin paralel evrenler arasında geçmesini eğlenceli hale getirmeyi başarıyor. Filmin adında geçen ‘çılgınlığın’ hakkını veriyor.
Toplam seyirci: 1.563.041
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3 - Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)
(Avengers: Infinity War)
Kahramanlarımızın, evrenin yarısını soykırımdan geçirmek isteyen Thanos ve adamlarına karşı verdiği mücadele, aksiyon ve özel efekt kalitesi açısından serinin belki de en iyi ve gösterişli filmine vesile oluyor. Temponun hiç düşmediği, heyecanın hiç dinmediği bir akış var. Russo biraderler teknik olarak yine iyi iş çıkarıyorlar. Filmin en eğlenceli yanı ise kahramanlarımızın kendi aralarındaki diyalogları... Ama iyi - kötü mücadelesinin ötesine geçmeyen öykü akışı itibarıyla bence serinin düz filmlerinden biri. Yine de destansı havasıyla MSE içinde ayrı bir yere sahip.
Toplam seyirci: 1.909.967
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2 - Avengers: Endgame 2019
Marvel Sinematik Evreni'nde bir dönemi kapatıp yeni bir dönemi açan, “Avengers: Endgame”, Iron Man ve Captain America'nın hikâyelerinin geldiği nokta açısından ayrı bir değer taşıyor... Ama Black Widow, Hulk, Thor, Hawkeye başta olmak üzere diğer karakterler açısından da kuşkusuz önemli bir film. Finaldeki görkemli savaş sahnesini bir yana bırakırsak, daha çok karakterler arası ilişkilere odaklanan dram sahnelerinin öne çıktığını söylemek mümkün. Filmin en güçlü yanı, seyirciyle kurduğu duygusal bağ... İlk sahnelerden itibaren karakterlerle birlikte hikâyenin içinde akmaya başlıyoruz. Çünkü bu filmin gerisinde 11 yılda seyrettiğimiz 21 film daha var...
Toplam seyirci: 2.480.284
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1 - Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (2021)
(Spider-Man: No Way Home)
Serinin ilk iki halkasından farklı olarak fantastik janrının sularına giren filmde öyküyü Doctor Strange’ın kontrolden çıkan büyüsü şekillendiriyor. Büyünün kontrolden çıkmasının nedeni ise Peter Parker’ın tam olarak ne istediğini bilmemesi. Önce herkesin Peter Parker’ın kim olduğunu unutmasını istiyor; ama sevdikleri ve yakın çevresinin büyünün dışında kalması gerektiği aklına gelince, işler feci derecede karışıyor. Peter Parker’ın Doctor Strange gibi büyük bir ustanın karşısında söz dinlemeden kendi bildiğini okuması, trajik sonuçlara yol açıyor. ‘Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok’ta aksiyon sahnelerinin yanı sıra diyalog ağırlıklı bölümler de başarılı. Paralel evrenlerden gelen karakterlerin olduğu sahneler, duygusal ve hüzünlü anlar içerdiği kadar kahkahalar attırmasını da biliyor.
Toplam seyirci: 2.882.960