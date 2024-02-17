Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi

10. TİTANİK (1997)

(Titanic)



Çekimler başladığında sonu herkes tarafından bilinen facianın yeniden anlatılmasına büyük risk olarak bakılıyor, hatta filmin Titanic gibi batacağı konuşuluyordu. Ama usta yönetmen James Cameron, seyircinin ilgisini son ana kadar ayakta tutan basit, etkili bir öykü ve eski usul bir sinemayla “Titanic”i olay haline getirmeyi başardı. Sonuçta, doğanın gücü karşısında, teknolojinin tükendiği noktada, 1912 yılında denizin dibini boylayan Titanic’in matemini bir kez daha tuttuk, aşkın gücü karşısında duygulandık. Cameron devasa transatlantiği, kendini beğenmişliği, aşırı güveni ve her şeye meydan okumasıyla Batı medeniyetinin simgesi gibi, neredeyse film karakteri gibi kullandı. Lüks, sefahat ve sahteliğin bittiği, can pazarının başladığı noktada film de asıl havasını buluyordu. Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet ise iki stara dönüşüyordu.

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