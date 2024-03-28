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        Haberler Ekonomi Otomobil Türkiye elektrikli otomobil satışlarında AB'de ilk 5'i zorluyor - Otomobil Haberleri

        Türkiye elektrikli otomobil satışlarında ilk 5'e oynuyor

        Türkiye, bu yılın ilk iki ayında gerçekleştirdiği 8 bin 255 "tam elektrikli" otomobil satışıyla, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kıyasla daha iyi performans gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:41 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:15
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        Türkiye elektrikli otomobil satışlarında ilk 5'e oynuyor
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        Avrupa ve Asyalı birçok marka, daha önce duyurusunu yaptığı iddialı modellerini yıl içinde Türkiye pazarında da satışa sundu. Elektrikli otomobillerin eş anlamlısı olarak kullanılan "yeşil otomobillerin" yanı sıra elektrikli mobilitenin bir diğer parçası olan hibrit motorlu araçların sayısı da giderek artıyor.

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) derlenen verilere göre, Türkiye’de ocak-şubat döneminde benzinli otomobiller 97 bin 861 adet satışla birinci, hibrit otomobiller ise 21 bin 594 adetle ikinci sırada yer aldı. Dizel satışlar 15 bin 910 adet, otogazlı satışlar da 1181 adet oldu.

        Söz konusu dönemde, sadece elektrikle beslenen tam elektrikli otomobil satışları ise 8 bin 255'e ulaştı. Araçtaki aküyü şarj etmek için benzinli bir motor jeneratörle bir elektrik motorunu çalıştırarak tekerleklere güç sağlayan sisteme sahip (uzatılmış menzil) araçlar da dahil edildiğinde elektrikli otomobil satış rakamı 9 bin 772'ye yükseldi. Uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTIP) olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.

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        TAM ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARINDA YÜZDE 329,5 ARTIŞ

        İlk 2 ayda otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre benzinlilerde yüzde 49,3 artarken, dizellerde yüzde 0,5 ve otogazlı otomobillerde yüzde 43,3 azaldı.

        Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 113,8, tam elektrikli otomobil satışları ise yüzde 329,5 artış kaydetti.

        TAM ELEKTRİKLİNİN PAZAR PAYI YÜZDE 5,6 OLDU

        Geçen yılın ocak-şubat döneminde yüzde 68,1 olan benzinli otomobillerin toplam satışlardan aldığı pay, bu yılın ilk 2 ayında yüzde 66,9'a geriledi. Dizel otomobillerin payı yüzde 16,6'dan yüzde 10,9'a, otogazlı otomobillerin payı da yüzde 2,2'den yüzde 0,8'e geriledi.

        Tam elektrikli otomobillerin payı yüzde 2'den yüzde 5,6'ya, hibrit otomobillerin payı da yüzde 10,5'ten yüzde 14,8'e çıktı. Tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 21,5'i elektrifikasyona sahip araçlardan oluştu.

        AB'DE ALMANYA İLK SIRADA

        Türkiye otomobil pazarında, elektrikli otomobillerin artan trendi Avrupa otomobil pazarları ile kıyaslandığında da yüksek kalmaya devam ediyor.

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        Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, ocak-şubat döneminde AB ülkelerinde tam elektrikli otomobil (BEV) satışı yıllık bazda yüzde 17,4 artarak 198 bin 850 adet oldu.

        Bu dönemde 27 üyeli AB'de en fazla elektrikli otomobil satışı gerçekleştiren ülke 49 bin 953 adetle Almanya oldu. Onu 45 bin 842 satışla Fransa ve 19 bin 380 ile Belçika izledi. Hollanda 17 bin 4 satışla dördüncü, İsveç 10 bin 165 ile beşinci sırada yer aldı.

        İtalya'da 7 bin 968, İspanya'da 7 bin 180, Danimarka'da 8 bin 100 ve Finlandiya'da 2 bin 917 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi.

        TÜRKİYE 6. SIRADA

        Türkiye, ocak-şubat döneminde gerçekleştirdiği 8 bin 255 adet tam elektrikli otomobil satışıyla İtalya, İspanya, Avusturya, Danimarka ve Finlandiya gibi ülkeleri geçerek AB'de 6'ncı sırada konumlandı.

        Verilere ve pazarın büyüme hızına bakıldığında, İsveç'i yakından takip eden Türkiye'nin, elektrikli otomobil satışlarında ilk 5 için en yakın adaylardan olduğu görüldü. Sektör temsilcileri bu yıl Türkiye'de 120 bin adet elektrikli otomobil satışı ön görüyor.

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