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        Türkiye'den BMGK'da Suriye değerlendirmesi

        Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Aslı Güven, uzlaşma olmazsa Suriye'nin, "istikrarsızlık ve acı döngüsünde sıkışıp kalacağını" belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 06:26 Güncelleme: 04.12.2024 - 06:55
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        Türkiye'den BMGK'da Suriye değerlendirmesi
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        Güven, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), acil oturumla Suriye'nin Halep kenti ve çevresinde yaşanan gelişmeleri ele aldığı toplantıda konuştu.

        Suriye'de şiddetlenen çatışmalar hakkında konuşan Güven, "Kök nedenleri, Suriye halkının meşru ancak karşılanmamış isteklerinden kaynaklanmaktadır. Suriye, gerçek bir ulusal uzlaşma süreci olmadan, istikrarsızlık ve acı döngüsünde sıkışıp kalacaktır." ifadelerine yer verdi.

        "Bölge genelinde devam eden İsrail saldırıları, kırılgan durumu daha da karmaşık hale getiriyor" diyen Güven, bu şiddet sarmalının Suriye'yi daha fazla istikrarsızlaştırmaması için Türkiye'nin ortaya koyduğu çabalara değindi.

        Aslı Güven, Türkiye'nin, sahada gerilimi azaltmayı sağlamak için Astana Süreci'ni başlattığını belirterek, bu sayede bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen terör örgütlerinin duraklatıldığını ve bir "ateşkese ulaşıldığını" vurguladı.

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        Astana Süreci'ndeki Türkiye'nin öncü rolüne değinen Güven, "Bu süreç ayrıca Şam ile muhalefet arasında güven artırıcı önlemler için de alan yarattı. Ne yazık ki bu fırsat değerlendirilemedi." diye konuştu.

        SURİYE'NİN DAHA FAZLA PARÇALANMA RİSKİNE DİKKATİ ÇEKTİ

        Türkiye'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Güven, terör örgütü PKK/YPG'nin bu süreçte, sözde "SDG" adıyla Suriye'nin kuzeydoğusundaki konumunu sağlamlaştırmaya çalışabileceği ihtimalini göz önüne getirdi.

        "DEAŞ'ın yeniden canlanması ciddi bir olasılık olmaya devam ediyor" ifadesini kullanan Güven, söz konusu terör örgütüne karşı mücadeleyi "başka bir terör örgütüyle yürütme hatasına" son verilmesi gerektiğini belirtti.

        Aslı Güven, "Bu ayrılıkçı oluşum, ne Suriyeli ne de demokratiktir; kendisi PKK/YPG'nin ta kendisidir." diye ekledi.

        Ankara'nın son süreçteki pozisyonuyla ilgili iddialara yanıt veren Güven, Türkiye'nin, devam eden operasyonun başlatılmasını "ne desteklediğini ne de buna rıza gösterdiğini" vurguladı.

        Güven, önümüzdeki dönem için Suriye'nin daha fazla parçalanma tehdidinin olduğunu belirttiği konuşmasında, "Türkiye, topraklarını, halkını ve çıkarlarını korumak için tüm önlemleri almaya devam edecektir." sözlerini sarf etti.

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