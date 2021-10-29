Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Anadolu topraklarında yetiştirilen 7 milyon 753 bin ton tarım ürünü yılın 9 ayında 213 ülke ve serbest bölgeye ulaştırılarak 6 milyar 422 milyon dolar döviz geliri elde edildi.
Türk hububat ve bakliyat ihracatçıları yılın 9 ayında en fazla geliri 909 milyon dolarla bitkisel yağlardan kazandı. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatı yüzde 36 artan bu ürünü 873 milyon dolarla bisküvi-pasta ve 806 milyon dolarla buğday takip etti.
2 milyar 529 milyon dolarla en fazla ihracatı Orta Doğu ülkelerine yapan sektör, Irak'a ihracattan 1 milyar 95 milyon dolar, Suriye'ye ihracattan 392 milyon dolar ve ABD'ye dış satımdan 365 milyon dolar döviz girdisi sağladı.
İhracatçı birlikleri bazında ise Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'in bağlı bulunduğu GAİB, 2 milyar 76 milyon dolarla en fazla dış satımı yapan birlik oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Anadolu topraklarında yetiştirilen tarımsal ürünlerin dünyanın her tarafında tüketildiğini belirterek şunları kaydetti:
"Salgınla dijital dönüşümün hızlanması ve yoğun şekilde kullanılması ihracatçılarımızın işini kolaylaştırdı. İhracatçılarımız da hızla kendisini bu değişime adapte ederek yeni dünyanın yeni ticaret şekline uyum sağladı. İhracatçılarımız, dünyanın her yerinde başarıyla ihracat yapmaya devam ediyorlar. Sektörümüz ihracatının sürdürebilirliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca her pazarda kalıcı ve belirleyici olmak istiyoruz. Her yıl ihracatımız artarak ilerliyor. Yılın 9 ayındaki ihracata baktığımızda yıl sonu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz."
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