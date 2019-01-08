Her yıl olduğu gibi bu yılda kış turizminin en yoğun zamanının sömestr tatili olması bekleniyor. Öyle ki, yarı yıl tatiline az bir süre kala, başta kayak otelleri olmak üzere yurt genelinde yüksek doluluk oranları dikkat çekiyor. Durum böyle olunca da, 18 Ocak'ta başlayıp 3 Şubat'ta sona erecek yarı yıl tatilinde oda fiyatlarının tavana vurduğu görülüyor!

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, kayak otellerinin erkenden dolmasının ise birkaç sebebi bulunuyor. Sektör temsilcilerinden adlığımız bilgilere göre, bunların başında bu yıl ilginin arttığı okul gezileri geliyor. Böylece, otellerin kontenjanlarının erkenden dolduğu ve elde kalan sayılı odanın da fiyatlarının yükseldiği bildiriliyor.

BİR HAFTALIK KAR TATİLİ 22 BİN LİRAYI BULUYOR

Söz konusu tablo, Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinde net bir şekilde görülebiliyor. Yerli bir tur operatörünün sitesi üzerinden yaptığımız araştırmada, 21-28 Ocak tarihlerinde Uludağ'daki bir haftalık konaklamanın 6 bin 300 TL'den başladığını ve 17 bin liraya kadar çıktığını tespit ettik.

Aynı sitede, Kartalkaya'da da fiyatların benzer seviyede olduğu görülüyor. Buradaki oda fiyatları ise aynı tarihler için 6 bin TL seviyesinden başlayıp 22 bin liraya kadar çıkıyor.

Türkiye'nin en ünlü kayak merkezlerindeki fiyatların yüksekliği, yurtdışındaki, merkezler ile karşılaştırınca ortaya çıkıyor. Uludağ ve Kartalkaya otellerinin fiyatlarını incelediğimiz site üzerinden komşu ülke Bulgaristan'ın kayak merkezi Bansko'daki fiyatlara baktığımıza, aynı tarihlerde bir haftalık konaklamanın 210 euro'dan (1281 TL) başladığı görülüyor.

AVRUPA'DA DAHA UCUZA KAYAK MÜMKÜN

Aynı site üzerinden Fransa’nın Mont Blanc dağlarında yer alan dünyaca ünlü kayak merkezi Chamoix'de ise 994 euro'dan (6 bin TL) başlayan fiyatlar ile bir hafta konaklamanın mümkün olduğu ortaya çıkıyor.

İtalya'nın Kış Olimpiyatları’na da ev sahipliği yapan en ünlü kayak merkezi Cortina'da ise, söz konusu tarihlerde bir haftalık konaklamanın bedeli 920 euro'dan (5 bin 600 TL) başlıyor.

Rakamlar, yarı yıl tatilinde Bulgaristan'ın Türkiye'nin kayak merkezlerinden 5 kat daha ucuz olduğunu ortaya koyarken, Alp dağlarındaki Avrupa'nın ünlü kayak merkezlerindeki pistlerde bile kaymanın yerli pistlerden daha ucuza mal olabileceğini gösteriyor.

'TALEP YÜKSEK, KONTENJAN AZ'

Gelişmeleri değerlendiren Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Okul gezileri kayak otellerinin kapasiteleri önemli ölçüde doldurmuş durumda. Bir okuldan gelen grupların tek başına bir oteli doldurduğu bile oluyor" dedi.

Otellerdeki fiyatların yüksekliğinin ise doluluk oranları ile ilgili olduğunu kaydeden Ayık, "Kayak otellerindeki fiyatların yüksekliği, sezonun kısa ve kapasitenin kısıtlı olmasından kaynaklanıyor. Yurtdışında ise böyle bir durum söz konusu değil. Türkiye'de yeni açılan kayak merkezlerinde bile otel sayıları bir elin parmaklarını geçmiyor. Sayılı kapasite yüksek talep ile birleşince de fiyatlar yükseliyor" diye konuştu.

Ayık, bu yıl ki sömestr tatilinde otellerin doluluk oranının çok yüksek olduğunu aktararak, "Kayak otelleri haricinde, Antalya, Kıbrıs, Kapadokya ve Afyon gibi merkezlerde de hareketlilik gözlemliyoruz" ifadesini kullandı.

'2023 HEDEFLERİNİ DAHA ÖNCE YAKALARIZ'

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 2019 yılı beklentileri ile ilgili olarak da, bu yıl turizmde çift haneli büyüme bekledikleri söyledi. Ayık, "2023 yılı hedefi olan 50 milyon turisti daha erken yakalayacağız. 2018'de 40 milyon yabancı turist gelirken, bu sayı gurbetçiler ile birlikte 45 milyonu buluyor. Fakat, turist sayısındaki artışa rağmen gelirlerin rakip ülkelerden daha düşük olduğu görülüyor. Bunun ana sebebi ise, zorlu geçen son 2 yılda fiyatların düşük seviyelerde kalması olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.