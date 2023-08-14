Türkiye'deki Akarsular ve Yerleri: Türkiye'de Kaç Tane Akarsu Var, Nereye Dökülür?

Türkiye'deki Akarsular ve Yerleri: Türkiye'de Kaç Tane Akarsu Var, Nereye Dökülür?

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Türkiye’deki akarsular düzensiz rejimleri, düşük debileri ve ağırlıklı olarak kısa boyları ile dikkat çekmektedir. Akış hızları yüksek olduğu için ciddi birer enerji potansiyeli barındıran Türkiye’deki akarsuların yerleri nerededir? Türkiye’de kaç tane akarsu var? İşte, tüm detaylar…

Türkiye’deki Akarsular

Akarsu sayısı bakımında dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan Türkiye’deki akarsuların özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Genel olarak rejimleri düzensin olan akarsuların akış hızları ise oldukça yüksektir.

Akış hızlarına paralel olarak, hidroelektrik enerji potansiyelleri bulunmaktadır.

Türkiye’de yer alan akarsular denge profiline ulaşamadığından, üzerlerinde ulaşım yapmak mümkün değildir.

Genellikle boyları kısadır.

Türkiye’deki akarsular genellikle; tatlı su balıkçılığı, enerji üretimi ve içme suyu temini gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Türkiye’deki Akarsuların İsimleri

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Türkiye’de kaç tane akarsu var sorusuna verilecek cevap, 42 olacaktır. Şimdi gelin, Türkiye’nin 7 bölgesine dağılmış olan bu 42 akarsuyun isimlerini birlikte inceleyelim:

Marmara Bölgesi Akarsuları

Meriç (Ergene)

Sakarya

Susurluk

Orhaneli çayı

Nilüfer çayı

Gönen çayı

Ege Bölgesi Akarsuları

Bakırçay

Gediz

Büyük Menderes

Küçük Menderes

Akdeniz Bölgesi Akarsuları

Dalaman çayı

Eşen çayı

Manavgat

Aksu

Köprü

Seyhan

Ceyhan

Asi

Karadeniz Bölgesi Akarsuları

Kızılırmak

Yeşilırmak

Bartın Çayı

Kelkit çayı

Filyos

Doğankent çayı

Çoruh

İyidere

Fırtına deresi

İç Anadolu Bölgesi Akarsuları

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Çarşamba suyu

Porsuk

Sakarya

Kızılırmak

Samantı çayı

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Akarsuları

Fırat

Dicle

Doğu Anadolu Bölgesi Akarsuları

Fırat

Aras

Kura

Karasu

Murat

Dicle

Arpaçay

Zap suyu

Türkiye’deki Akarsular ve Döküldükleri Yerler

Türkiye’de yer alan akarsular arasında; kaynağını Türkiye’den alıp yine Türkiye’ye dökülen, kaynağını Türkiye’den alan ancak Türkiye sınırları dışında dökülen ve kaynağını Türkiye dışından alarak Türkiye sınırları içinde dökülen akarsular yer almaktadır.

Türkiye’nin 7 bölgesinde yer alan akarsuların döküldükleri yerler ise şu şekildedir:

Karadeniz’e Dökülen Akarsular:

Açık bir havzaya sahip olan ve akarsuların denize ulaşabilmesi için geniş alanlara sahip olan Karadeniz Bölgesi’nde denize dökülen akarsular şunlardır:

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Sakarya

Filyos

Bartın

Kızılırmak

Yeşilırmak

Çoruh

Marmara Denizi’ne Dökülen Akarsular:

Marmara Bölgesi’nin sahip olduğu yer şekilleri nedeniyle, Marmara Denizi’ne dökülen akarsuların havzaları oldukça dardır ve akarsuların boyları ise diğer akarsulara kıyasla oldukça kısadır. Marmara Denizi’ne dökülen akarsular ise şu şekildedir:

Susurluk

Gönen

Ege Denizi’ne Dökülen Akarsular:

Ege Bölgesi’nde akarsular yeryüzü şekilleri sebebiyle doğu-batı aksında akmaktadırlar ve Ege Denizi’ne dökülen akarsular menderesler oluştururlar. Ege Denizi’ne dökülen akarsular ise şu şekildedir:

Bakırçay

Gediz

Küçük Menderes

Büyük Menderes

Akdeniz’e Dökülen Akarsular

Akdeniz Bölgesi’nde yer alan akarsular denize ulaşabilmek için dağ sıralarını aşmak zorundadırlar ve bu sebeple bu bölgede denize dökülen akarsuların boyları kısadır. Akdeniz’e dökülen akarsular ise şunlardır:

Aksu

Göksu

Manavgat

Dalaman

Asi

Seyhan

Ceyhan

Tüm bunların dışında Fırat ve Dicle Nehri, Türkiye sınırları içinde doğmuş olmasına rağmen, Türkiye sınırları dışında Basra Körfezi’ne; Aras ve Kura Nehri ise Hazar Denizi’ne dökülmektedir. Bunların yanında Ege Denizi’ne dökülen Meriç Nehri ve Akdeniz’e dökülen Asi Nehri ise kaynağını Türkiye sınırları dışından almaktadır.

Türkiye Akarsu Haritası