19 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçtiğimiz günlerde çizimleri paylaşılan Hyundai i20, resmi tanıtımının yapılacağı Cenevre Otomobil Fuarı'na günler kala yüzünü gösterdi.
Koreli üreticinin yeni tasarımı dilini kullandığını görülen b-segment hatchback modelin, yılın ikinci yarısında Avrupa'da satışa çıkması bekleniyor.
Genel hatları ile daha keskin bir görünüm sergileyen i20'nin, ön farlarında Elantra'ya benzer bir görünüm kazandığı görülürken, jantlarını ise Tucson modelinden aldığı göze çarpıyor.
Otomobilin arka kısmında ise, son dönemde otomotiv endüstrisinde trend haline gelen ve bagaj kapağını boydan boya saran stop grubu dikkat çekiyor.
Yeni i20'nin mevcut modelin üzerinde iyileştirmeler yapılan platformunu kullandığı belirtilirken, otomobilin aks mesafesinde 10 mm'lik bir artışın olduğu aktarılıyor.
Otomobilin bagaj hacminde de 25 litrelik bir genişlemenin olduğu verilen bilgiler arasında.
Hyundai i20'nin motor seçenekleri arasında ise 1.2 litre hacminde 83 beygirlik benzinli motor ile 1 litrelik 3 silindirli benzinli motor ve 48 volt kapasiteli batarya birlikteliğinden oluşan yarı hibrit sistem bulunuyor. Bu motor seçeneğinin toplamda 118 beygir güç ürettiği açıklanıyor.
Otomobilin şanzıman seçenekleri arasında da 7 ileri çift kavramalı otomatik vites ile 6 ileri manuel şanzıman yer alıyor.
Yeni i20'nin iç mekanı ise resmi tanıtım yapıldığında ortaya çıkacak.
TÜRKİYE'DE ÜRETİME DEVAM
Tasarımı tamamen yenilenen yeni i20, Hyundai'nin Türkiye fabrikasında üretilmeye devam edecek.
Fakat, otomobilin yeni nesil hibrit motorunun İzmit'e ithalat yoluyla getirileceğini öğrendik.
Her ne kadar motoru ithal olsa da, yeni i20 İzmit fabrikasından çıktığında Türkiye'de bantlardan inen dördüncü hibrit model olacak.
Bu konuda Toyota C-HR Türkiye'de üretilen ilk hibrit otomobil unvanını elinde bulundururken, onu Toyota Corolla ve üretimi geçtiğimiz aylarda başlayan Renault Clio'nun beşinci nesli takip ediyor.
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