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        Türkiye'de son 53 yılın en sıcak nisan ayı yaşandı

        Türkiye'de geçen ay, son 53 yılın en sıcak nisan ayı olarak kayıtlara geçti. Nisanda Türkiye genelinde sıcaklık ortalaması 16,6 derece oldu. En düşük sıcaklık eksi 9,4 derece ile Kayseri Sarız'da, en yüksek sıcaklık 38,9 derece ile Şanlıurfa Ceylanpınar'da ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:00 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:00
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        Türkiye'de son 53 yılın en sıcak nisan ayı
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        Türkiye'de geçen ay, son 53 yılın en sıcak nisan ayı olarak kayıtlara geçti.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, nisan ayı sıcaklık verilerini paylaştı.

        Geçen ay son 53 yılın en sıcak nisan ayının yaşandığını belirten Özhaseki, nisanda Türkiye genelinde sıcaklık ortalamasının 16,6 derece olduğunu ve normallerinin 4,3 derece üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

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        Bakan Özhaseki, en düşük sıcaklığın eksi 9,4 derece ile Kayseri Sarız'da, en yüksek sıcaklığın ise 38,9 derece ile Şanlıurfa Ceylanpınar'da ölçüldüğünü bildirdi.

        Verilere göre Kasım 2023 ile Nisan 2024 arasındaki 6 aylık dönemde Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında, Güney ve İç Ege ile Orta Karadeniz'de değişen şiddette kuraklık izlendiğini ifade eden Özhaseki, Mayıs 2023 ile Nisan 2024 arasındaki 12 aylık dönemde de Antalya'nın Finike, Kaş, Elmalı ve Korkuteli ilçeleri ile Karaman, Kahramanmaraş ve çevrelerinde orta şiddetli, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Ordu çevrelerinde ise hafif şiddette meteorolojik kuraklık izlendiğini aktardı.

        Özhaseki, 1 Ekim 2023 ile 8 Mayıs 2024 arasında Türkiye genelinde yağışların yüzde 3,9 arttığının altını çizdi.

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