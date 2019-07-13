13 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güney Koreli Samsung’un yeni akıllı telefonu Galaxy A80 Türkiye’de satışa çıktı. Döner mekanizmaya sahip üç kamerasıyla dikkat çeken Galaxy A80’de ön ve arka kamera görevini yerine getirebilen üçlü kamera sistemi bulunuyor.
48 MP ana kamerası ve 123 derece ultra geniş açılı lensi olan Galaxy A80’in 3 boyutlu derinlik kamerası, daha derinlikli görüntülerle video çekmeye olanak sağlıyor.
Telefon, sinema filmi canlılığında video klipler oluşturmak için Canlı Odak Video modu ve aksiyonlu videolarda sıçramaları ve titremeleri azaltan Süper Dengeli Video modu özelliklerine de sahip.
Galaxy A80’in Super AMOLED ekranı 20:9 görüş açısına sahip ve uçtan uca 6.7 inçlik FHD+ çözünürlük sunuyor. Galaxy A80 işlemcisinden yazılımına kadar özel tasarlanmış Güvenlik platformu Samsung Knox ile donatılan Galaxy A80’nin bataryası ise 3700 mAh gücünde.
Siyah, açık pembe ve açık gri olmak üzere üç renk seçeneği ile gelen Galaxy A80 Türkiye fiyatı ise 6099 TL olarak açıklandı.
Samsung Galaxy A80 Teknik Özellikleri
Ekran: 6.7 inç FHD+ (1080x2400) Super AMOLED, Yeni Sonsuz Ekran
Kamera: Ana: 48MP, F2.0; Ultra Geniş: 8MP, F2.2 (123°),3D Derinlik, Dönebilir Üçlü Kamera
Gövde: 165.2 x 76.5 x 9.3 mm
AP: Sekiz Çekirdekli (2.2 GHz İki adet + 1.8 GHz Altı adet)
Bellek: 8 GB RAM, 128 GB Dahili Depolama
Pil: 3.700 mAh (tipik),25 W Süper Hızlı Şarj
İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
Biyometrik Kimlik Doğrulama: Ekrana Gömülü Parmak İzi Okuma
Tasarım: 3D Cam + Metal Çerçeve
Satış Fiyatı: 6099 TL
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!