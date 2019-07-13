Türkiye'de satışa çıktı işte Samsung Galaxy A80 özellikleri ve fiyatı

Güney Koreli Samsung’un yeni akıllı telefonu Galaxy A80 Türkiye’de satışa çıktı. Döner mekanizmaya sahip üç kamerasıyla dikkat çeken Galaxy A80’de ön ve arka kamera görevini yerine getirebilen üçlü kamera sistemi bulunuyor.

48 MP ana kamerası ve 123 derece ultra geniş açılı lensi olan Galaxy A80’in 3 boyutlu derinlik kamerası, daha derinlikli görüntülerle video çekmeye olanak sağlıyor.

Telefon, sinema filmi canlılığında video klipler oluşturmak için Canlı Odak Video modu ve aksiyonlu videolarda sıçramaları ve titremeleri azaltan Süper Dengeli Video modu özelliklerine de sahip.

Galaxy A80’in Super AMOLED ekranı 20:9 görüş açısına sahip ve uçtan uca 6.7 inçlik FHD+ çözünürlük sunuyor. Galaxy A80 işlemcisinden yazılımına kadar özel tasarlanmış Güvenlik platformu Samsung Knox ile donatılan Galaxy A80’nin bataryası ise 3700 mAh gücünde.

Siyah, açık pembe ve açık gri olmak üzere üç renk seçeneği ile gelen Galaxy A80 Türkiye fiyatı ise 6099 TL olarak açıklandı.

Samsung Galaxy A80 Teknik Özellikleri

Ekran: 6.7 inç FHD+ (1080x2400) Super AMOLED, Yeni Sonsuz Ekran

Kamera: Ana: 48MP, F2.0; Ultra Geniş: 8MP, F2.2 (123°),3D Derinlik, Dönebilir Üçlü Kamera

Gövde: 165.2 x 76.5 x 9.3 mm

AP: Sekiz Çekirdekli (2.2 GHz İki adet + 1.8 GHz Altı adet)

Bellek: 8 GB RAM, 128 GB Dahili Depolama

Pil: 3.700 mAh (tipik),25 W Süper Hızlı Şarj

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Biyometrik Kimlik Doğrulama: Ekrana Gömülü Parmak İzi Okuma

Tasarım: 3D Cam + Metal Çerçeve

Satış Fiyatı: 6099 TL