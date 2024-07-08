Türkiye'de orman yangınları! Yangınlarda son durum!

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Ankara'nın Kızılcahamam, Bolu'nun Yeniçağa, Muğla'nın Milas ve Datça, Mersin'in Gülnar, İstanbul'un Tuzla, Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol, Manisa'nın Kırkağaç, Kırklareli'nin Babaeski, Tekirdağ'ın Çorlu ve Antalya'nın Akseki ilçelerinde yangın çıktı.

ANKARA KIZILCAHAMAM Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı kırsal mahallede çıkan yangın ekiplerce söndürüldü. Saray Mahallesi'nde tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Ağaçlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

BOLU YENİÇAĞA Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. REKLAM Yeniçağa Gölü kıyısındaki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalede zorlanması üzerine söndürme çalışmalarına helikopterle destek verildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

MUĞLA MİLAS Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ören Mahallesi Alatepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 5 su tankeri ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. REKLAM Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

MUĞLA DATÇA Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Eski Datça Mahallesi küme evleri mevkisinde makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalarla kontrol altına alınan yangında 5 hektar alan zarar gördü. Yangın sahasında söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

ANTALYA AKSEKİ Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Boğazkuyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gözetleme kulesindeki görevlilerin fark etmesiyle bölgeye 3 arazöz ile 15 orman personeli sevk edildi. Ekiplerin sarp arazideki yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

İSTANBUL TUZLA Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Teperön Mahallesi ile Gebze Balçık Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hurda eşyaların bulunduğu alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının buğday tarlaları ve fabrikaların bulunduğu alana sıçramaması için havadan ve karadan yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun uğraşı sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. REKLAM

MERSİN GÜLNAR Mersin'in Gülnar ilçesinde, tarımsal alanda çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Sarıkavak Mahallesi'ndeki zirai alanda elektrik tellerinden kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 2 arazöz ve su ikmal araçları sevk edildi. Yangın, karadan müdahaleyle ormana ulaşmadan kontrol altına alındı. Alevler nedeniyle badem ve ceviz ağaçlarıyla üzüm bağları zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

HATAY İSKENDERUN VE DÖRTYOL Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçesinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü. İskenderun ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde çıkan bahçe yangını da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. REKLAM KIRKLARELİ BABAESKİ Kırklareli'nde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Babaeski ilçesinde bir marketin deposunun bahçesindeki atık paletler henüz bilinmeyen nedenle yandı. Yangın rüzgarın etkisiyle hasat edilmiş buğday tarlasına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

TEKİRDAĞ ÇORLU Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sarılar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle hasat edilmiş buğday tarlasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 30 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

MANİSA KIRKAĞAÇ Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dualar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Alanda çalışmalar sürüyor. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.