Türkiye'de orman yangınları! Yangınlarda son durum!

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Muğla'nın Bodrum, Antalya'nın Serik, Uşak'ın Banaz, Balıkesir'in Altıeylül, Tekirdağ'ın Çerkezköy, Manisa'nın Gölmarmara, İzmir'in Kemalpaşa, Karabük, Kırklareli ve Ankara'nın Kızılcahamam ve Beypazarı ilçelerinde yangın çıktı.

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Pınarlıbelen Mahallesi Etrim ve Kaklık mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait ekipler sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına havadan 10 helikopter 8 uçak, karadan 33 arazöz, 16 su tankeri 5 dozer 271 personel ile bazı sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda itfaiye ekipleri destek veriyor. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmasını takip etti.

Kaymakam Çit, gazetecilere, ekiplerin tüm imkanlarla yangına müdahalede bulunduğunu söyledi. Çit, "Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor, etrafı epey çevrildi. Yangının Pınarlıbelen ve Etrim mahallelerimize sıçramaması için çabalarımız devam ediyor. Orman teşkilatımızın hava araçlarının çok iyi seviyeye geldiğini gördük. Soğutma çalışmaları bittikten sonra jandarmamız yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yürütecek." dedi. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise yangının çıktığı bölgenin sarp arazi olması nedeniyle karadan müdahalede zorluk yaşandığını kaydetti. Mandalinci, "Yaklaşık 250 sortinin üzerinde bir sorti ile yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Bölgenin hem dağlık olması hem de rüzgarın çok değişken yönlerden esmesi nedeniyle yangın yer yer kontrolden çıkıp tekrar büyüme eğilimi gösteriyor. Bir metrekare ormanlık alanı kaybetmemek için etkin çalışmamız sürüyor." diye konuştu.

KARABÜK Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi. Açıklamada, yangına Orman İşletme Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 3 su tankeri, dozer, ilk müdahale aracı, 7 hizmet aracı, 65 personel ve helikopter ile müdahale edildiği belirtildi. Öte yandan sarp ve kayalık olması nedeniyle müdahalede güçlük çekilen arazide dozer, arazözler için yol açtı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında 4 hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

ANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında zeytin ve meyve ağaçları zarar gördü. Belkıs Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. REKLAM Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler zeytin ve meyve ağaçları olan bahçelere sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın, 1 dekarlık alandaki zeytin ile meyve ağaçlarına zarar verdi.

UŞAK Uşak'ın Banaz ilçesinde, arpa ve buğday ekili arazide çıkan yangın söndürüldü. Hasan Köyü Akçaalan mevkisindeki tarlalarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ve Banaz İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasına köylüler de destek verdi. Söndürülen yangın nedeniyle ekili alanlarda zarar oluştu.

BALIKESİR Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Altıeylül ilçesi Konakpınar Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. REKLAM Ormanlık alana sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, 2 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 3 itfaiye aracı, 9 su ikmal aracı, 3 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 3 dozer, 2 greyder, 2 kepçe ve 105 personel ile müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını ifade etti.

KIRKLARELİ Kırklareli merkeze bağlı Karahamza köyünde anız alanında başlayıp meşe ağaçlarının olduğu araziye sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Koparandere mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle buğday ekili tarla ile ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucu 500 dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü.

ANKARA KIZILCAHAMAM Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki örtü yangını kontrol altına alınırken; yangından yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü. Kızılcahamam'ın Saray Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Alevlerin rüzgarın etkisiyle kuru otları tutuşturması sonucu büyüyen yangın, geniş alana yayıldı. Alevler yerleşim yerine de ulaştı. Mahalledeki bahçeler ve 1 ev, yangından zarar gördü. Bölge halkının ihbarıyla olay yerine İl Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarına helikopter ile havadan da destek verildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın dün akşam kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü yangına ilişkin soğutma çalışmaları sabaha kadar devam etti. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

ANKARA BEYPAZARI Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Rüstempaşa Mahallesi Maşat bayırındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürdü.

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İstasyon Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

MANİSA Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde maki yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Gölmarmara ilçesi İsmetpaşa Mahallesi yakınlarındaki makilikte, saat 16.20 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale ediliyor.

İZMİR İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Halilbeyli Mahallesi yakınındaki tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, 2 helikopter, 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, İzmir ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kemalpaşa ve Turgutlu belediyesi tanker ve iş makineleriyle müdahale edildi. Mahalle sakinleri de kendilerine ait tarım araçlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında, bölgedeki 2 hayvan çiftliği ile üzüm bağı, kiraz ve zeytin bahçelerinin zarar gördüğü bildirildi.